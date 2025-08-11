Specialpedagog/ speciallärare till Gumaeliusskolan
2025-08-11
Bli en av oss! Vi söker nu en driven och skicklig specialpedagog eller speciallärare som kan hjälpa våra elever att nå goda kunskaper, god självkänsla och goda förutsättningar för framtiden. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Som specialpedagog eller speciallärare hos oss kommer du att spela en nyckelroll i elevernas utveckling och lärande. Du kommer att arbeta med att identifiera och möta individuella behov på organisations-, grupp- och individnivå. Du coachar och leder även andra yrkesgrupper runt eleven. Genom att genomföra pedagogiska utredningar, utforma åtgärdsprogram och följa upp insatta åtgärder, säkerställer du att varje elev får det stöd och hjälp de behöver för att lyckas.
Vi kan erbjuda dig ett arbete i nära samarbete mellan elevhälsoteam och arbetslagen. Skolan har sex arbetslag och ett elevhälsoteam. Vi satsar även på att öka antalet vuxna kring eleverna genom att ha fler lärare på varje lektion och i varje arbetslag finns en elevkoordinator och minst en elevassistent.
Exempel på arbetsuppgifter:
• arbeta främjande och förebyggande samt följa upp och utvärdera insatta åtgärder tillsammans med berörda
• genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd
• att tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en tillgänglig god lärande lärmiljö för eleverna
• ansvara för att vara en kvalificerad samtalspartner samt handleda lärare och skolpersonal och initiera rätt insatser i samverkan med andra yrkesgrupper utifrån elevers behov
• självständigt leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever
Om arbetsplatsen
Gumaeliusskolan är en högstadieskola som ligger centralt på väster. Vi är i nuläget ca 720 elever som kommer från alla delar av Örebro. Vi arbetar aktivt med på att öka antalet vuxna kring eleverna genom att ha fler lärare på varje lektion och i varje arbetslag finns en elevkoordinator och minst en elevassistent. Läs mer om oss på vår hemsida, orebro.se/gumaeliusskolan
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som specialpedagog/ speciallärare är det viktigt att du är trygg, stabil och ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du har god samarbetsförmåga och relaterar dig till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du kan även leda och motivera andra för att uppnå gemensamma mål liksom att skapa engagemang och delaktighet. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar, samt anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskola, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
• specialpedagogexamen 90 hp eller speciallärarexamen
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
• erfarenhet av att handleda lärareTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
