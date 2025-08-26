Specialpedagog/speciallärare sökes till Äventyret, Västerås
2025-08-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Äventyret i Västerås
Du specialpedagog som brinner för elevens personliga utveckling...
Vår arbetsplats
På Äventyret utvecklar vi verksamheten tillsammans. Som anställd i företaget har du stora möjligheter att vara med och påverka utformningen av undervisning och skapa lösningar för elevernas lärande i grundskolan. Med lyssnandet i fokus öppnar vi för det ovärderade förhållningssättet i varje möte. På skolan har vi två profiler, friluftsliv och performance som metoder för elevens utveckling och nästa utmaning.
Vi söker dig som...
• är en trygg person som har lätt för att samarbeta med andra och som kan vara självständig i yrkesrollen. Du vill uppnå goda resultat med ditt arbete. Du är öppen för reflektion tillsammans med andra. Du är en prestigelös, nyfiken och intresserad person som har lätt till skratt och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du vill ha roligt på jobbet tillsammans med elever och kollegor. Du planerar ditt arbete tillsammans med arbetslagen och enskilt. Du tillhör ett arbetslag där klimatet är positivt och alla hjälper varandra. Reflektion tillsammans med kollegor, ledning, elever och föräldrar är en viktigt grund för att se möjligheter tillsammans och lösa svårigheter. Att ha erfarenhet av att vara ute i skog och mark är meriterande.
Du ansvarar för pedagogiska utredningar och i samarbete med undervisande lärare utforma stöd för olika elevers behov. Du är själv en del av att genomföra det stöd som behövs och har tillgång till vår studio med mindre rum för enskilda insatser eller elevgrupper. Du ansvarar också för uppföljning av stödinsatser, åtgärdsprogram mm i de processer som pågår. Du är en del i vårt elevhälsoteam med sikte på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du kan även som specialpedagog ha en roll i olika uteaktiviteter.
Anställningen är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning och tillträde snarast.
