Specialpedagog/speciallärare, Elevhälsan
Umeå kommun / Speciallärarjobb / Umeå Visa alla speciallärarjobb i Umeå
2026-07-22
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Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Elevhälsan i för och grundskolan arbetar i team bestående av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, skolans specialpedagog och rektor. Vi arbetar utifrån intentionen i skollagen. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, på individ-, grupp- och organisationsnivå, för att stödja eleven mot utbildningens mål.
Vill du göra skillnad för elever i språklig sårbarhet? Då kan det här vara tjänsten för dig! Elevhälsan, Kompetenscentrum språk och kommunikation söker en engagerad specialpedagog eller speciallärare som vill vara med och utveckla det språkstödjande arbetet på Umeå kommuns skolor.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett tvärprofessionellt team tillsammans med annan specialpedagogisk personal och logopeder med uppdrag att stödja skolor i arbetet med språklig tillgänglighet. Genom utbildning och handledning till lärare och pedagogisk personal bidrar du till att främja hälsa och lärande för elever i relation till undervisning och styrdokument. Det är en självklarhet att beakta elevernas perspektiv och möjlighet till delaktighet och inflytande i sin utbildning. En del av ditt uppdrag är att stödja skolorna i implementeringen och arbetet med uppsatta mål för språklig utveckling och tillgänglighet, samt att följa upp och utvärdera dessa insatser.
Vid insatser kring enskilda elever kan det handla om att ge stöd vid kartläggning av språkliga behov och att föreslå insatser inom både ordinarie undervisning och särskilt stöd. Detta sker i nära samarbete med berörda lärare och elevhälsoteam på uppdrag av rektor som leder och sätter ramar för insatserna. Inom ditt uppdrag finns det goda möjligheter till utveckling och att vara med och utforma specialpedagogiska insatser.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för elevers utveckling och lärande. Du är lösningsfokuserad, flexibel i ditt arbete och trygg i din yrkesroll. Vidare har du god samarbetsförmåga och är kommunikativ, med förmåga att bygga förtroendefulla relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har även obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig tillämplighet.Kvalifikationer
Examen som specialpedagog eller speciallärare med fördjupning inom språk-, läs- och skrivutveckling
Legitimerad lärare med behörighet i grundskolan
Erfarenhet av att undervisa i grundskolan
Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete som inkluderar handledning och elevhälsoarbete på organisationsnivå
Erfarenhet av och kunskap om språkstörning (DLD), NPF och läs- och skrivsvårigheter kopplat till undervisning och lärande
Meriterande
Kompetens och erfarenhet inom följande områden med koppling till språklig tillgänglighet och ett språkstödjande perspektiv:
Flerspråkig utveckling och svenska som andraspråk
Digitala lärresurser i relation till undervisning och lärande
Planera och leda utvecklingsarbete
Erfarenhet av att organisera insatser kopplat till särskilt begåvade elevers undervisning
Välkommen med din ansökan!
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Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
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901 84 UMEÅ Arbetsplats
Utbildning, För- och grundskolenämnden, Elevhälsan Kontakt
Enhetschef
Helen Bergström Aggevall helen.aggevall@umea.se 090-165105 Jobbnummer
10009261