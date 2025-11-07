Specialpedagog/Speciallärare, Byskeskolan åk F-6
2025-11-07
Brinner du för att se barn växa, hitta vägar framåt och lyckas utifrån sina egna förutsättningar? Vill du vara en del av ett engagerat team som tillsammans bygger en trygg, tillgänglig och inspirerande skolmiljö där nyfikenhet och lärglädje får plats? Då kan det här vara tjänsten för dig. Vi söker nu en specialpedagog eller speciallärare till Byskeskolan, årskurs F-6.
DIN ROLL
Som specialpedagog eller speciallärare i de yngre årskurserna spelar du en avgörande roll i arbetet med att lägga grunden för elevernas framtida lärande. Här får du vara med där allt börjar - där små steg gör stor skillnad och där tidiga insatser verkligen kan förändra en elevs väg genom skolan. Du arbetar både förebyggande och åtgärdande genom att kartlägga och analysera elevers behov, planera och genomföra pedagogiska insatser samt undervisa enskilda elever eller mindre grupper.
I nära samarbete med lärare, elevhälsoteam och vårdnadshavare bidrar du till att forma en skola där alla barn får möjlighet att känna sig sedda, delaktiga och trygga i sitt lärande. Tillsammans med dina kollegor utvecklar du arbetssätt och metoder som stärker elevernas nyfikenhet och gör lärandet tillgängligt för alla.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog eller speciallärare och har en lärarexamen. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, är trygg i din yrkesroll och använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen. Du arbetar strukturerat, är lyhörd och trivs i rollen som handledare och stöd - både för elever och kollegor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, särskilt inom områden som neuropsykiatriska funktionsvariationer eller inlärningssvårigheter. Du har ett lösningsfokuserat och kreativt arbetssätt och ser möjligheterna i varje elevs unika styrkor. Vi ser gärna att du har B-körkort, men det är inget krav.
För att arbeta inom Utbildning och arbetsmarknads verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos Polisen (https://polisen.se/).
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
DIN NYA ARBETSPLATS
Byskeskolan är en F-9-skola med fritidshem, belägen tre mil norr om Skellefteå, med smidiga pendlingsmöjligheter längs E4:an. Här arbetar vi nära tillsammans inom rektorsområdet, som även omfattar Ostviksskolan och Drängsmarksskolan. Samarbetet mellan skolorna ger oss möjlighet att dela erfarenheter, utveckla gemensamma arbetssätt och stärka elevernas lärande.
Skellefteå är en plats i förändring som erbjuder det bästa av två världar - en växande stad med spännande möjligheter och samtidigt närhet till naturens lugn. Totalt finns omkring 35 grundskolor och 40 fritidshem. Hos oss får du vara med och påverka framtiden för våra elever, samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll och får göra skillnad på riktigt.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
