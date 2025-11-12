Specialpedagog/speciallärare åk 4-9, Jättestenskolan
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Jättestenskolan är Grums kommuns skola för årskurs 4-9 och är belägen i Grums tätort. Vi har cirka 450 elever fördelade på 20 klasser. Varje klass har sin/sina mentorer och alla klasser har ett eget hemklassrum. På skolan finns även anpassad grundskola. Vi söker nu en positiv och engagerad speciallärare/specialpedagog som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete!
Hos oss gör du skillnad!Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
På Jättestenskolan arbetar vi för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Tillitsfulla relationer mellan elever och personal är en viktig grund.
Som speciallärare eller specialpedagog hos oss arbetar du nära elever, lärare och arbetslag. Du planerar, genomför och följer upp det pedagogiska arbetet utifrån styrdokumenten, och du gör bedömningar av behov av särskilt stöd samt utformar och utvärderar åtgärdsprogram.
I rollen ingår att handleda och stötta lärare och arbetslag kring anpassningar och arbetssätt som stärker elevens lärande, delaktighet och välmående. Du är en central del av Elevhälsoteamet och bidrar aktivt i vårt utvecklingsarbete både på individ-, grupp- och skolnivå. Arbetet är varierat och innebär både arbete direkt med elever och ett konsultativt, vägledande arbetssätt gentemot personalen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som speciallärare eller specialpedagog och som har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan. Du har en god förmåga att skapa tillitsfulla relationer och samarbeta med både elever, kollegor och vårdnadshavare. För att trivas i rollen behöver du vara trygg i din yrkeskompetens och kunna arbeta både självständigt och konsultativt tillsammans med andra.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i elevhälsoteam och tvärprofessionellt samarbete, samt om du har kunskap om pedagogiska förhållningssätt som stärker elevens delaktighet, exempelvis lågaffektivt bemötande. Erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola eller med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer är också meriterande.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
