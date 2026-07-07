Specialpedagog/speciallärare 4-9
Enköpings Kommun / Speciallärarjobb / Enköping Visa alla speciallärarjobb i Enköping
2026-07-07
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Speciallärare eller specialpedagog åk 4 - 9 med behörighet i minst ett kärnämne
Vill du använda din kompetens som speciallärare eller specialpedagog för att bidra till skolutveckling och stärka elevers möjligheter att nå sina mål? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Grundskolestöd är en centralt organiserad enhet inom Enköpings kommun som erbjuder kvalificerat stöd till kommunens grundskolor. Genom nära samarbete med skolorna bidrar vi till att stärka elevers lärande, närvaro och måluppfyllelse.
Du kommer att arbeta på skolenheter i längre uppdrag och processer utifrån analys och verksamheternas behov. Uppdraget innebär att tillföra specialpedagogisk kompetens, stödja skolledning och pedagoger samt bidra till utvecklingen av arbetssätt, strukturer och rutiner som stärker elevers väg mot målen.
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta, skapar förtroendefulla relationer och trivs med att driva utvecklingsarbete tillsammans med andra. Du arbetar självständigt, har ett relationellt förhållningssätt och en stark tilltro till varje elevs möjligheter att utvecklas. Rollen kräver personlig mognad, flexibilitet och trygghet i det specialpedagogiska uppdraget.
Hos oss blir du en del av ett starkt kollegialt sammanhang där samarbete, kunskapsutbyte och gemensamt ansvarstagande skapar goda förutsättningar att lyckasKvalifikationer
Legitimation
Legitimerad speciallärare alt. specialpedagog åk 4-9
Legitimerad lärare i minst ett kärnämne
Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter eller konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du har mod att agera efter din egen övertygelse.
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Du har ett strukturerat arbetssätt där du planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan! I vissa rekryteringar arbetar vi med löpande urval och du kan därför komma att höra ifrån oss innan angiven sista ansökningsdag.
För ledande befattningar hos Enköpings kommun behöver du visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget får vara högst 6 månader gammalt och beställs enkelt via Polisen:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun Kontakt
Enhetschef Grundskolestöd
Maria Pelle-Bäck maria.pelle-back@enkoping.se Jobbnummer
9995790