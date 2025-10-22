Specialpedagog sökes till Tingsryds kommun
2025-10-22
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla framtidens pedagogiska stöd inom omsorgen? Vi söker nu en engagerad och erfaren specialpedagog som vill bidra till att stärka individens självständighet och livskvalitet.Om tjänsten
Som specialpedagog hos oss arbetar du konsultativt och stödjande i nära samverkan med områdeschefer, medarbetargrupper och HSL-funktioner. Du är en nyckelperson i att samordna och utveckla pedagogiskt stöd för personer med funktionsnedsättning. I rollen ingår att:
Utforma individuella genomförandeplaner
Handleda medarbetare och samordna insatser
Arbeta med kommunikation, behovskartläggning och metodutveckling
Delta i framtagandet av rutiner och metodbeskrivningar som främjar ett salutogent förhållningssättKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning inom relevant område
* Erfarenhet av metodstöd, handledning och tydliggörande pedagogik
* God pedagogisk förmåga och vana att möta medarbetare utifrån deras förutsättningar
* Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och driva flera processer parallellt
* Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
* Körkort och god datorvana
Vi erbjuder:
Ett utmanande och omväxlande arbete i en organisation som värdesätter utveckling, samverkan och individens bästa. Du kommer att ha en chef men arbeta tvärfunktionellt mot flera verksamhetsområden. Dina närmaste kollegor blir samordnare och andra relevanta funktioner kopplade till uppdraget
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad i Tingsryds kommun. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Områdeschef
Maria Hydén maria.hyden@tingsryd.se 0477-443 13 Jobbnummer
9568205