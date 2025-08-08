Specialpedagog sökes till Härlandatjärnskolan
2025-08-08
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.
Vill du vara med och göra skillnad? Nu söker Härlandatjärnskolan en specialpedagog.
Härlandatjärnskolan, F-9, öppnades höstterminen 2022. Skolan har två klasser i varje årskurs, i nuläget går ca 500 elever på skolan och förväntas ha ca 560 elever när alla årskurser är på plats.
Skolan ligger mycket naturskönt vid Härlandatjärn. Läget kombinerat med den invändiga miljön, där arkitekter satsat på att utforma lärmiljöer som erbjuder eleverna en fantastisk arbetsmiljö, blir på många sätt unikt. Utöver detta har eleverna tillgång till en av Sveriges främsta skolrestauranger där personalen fått många fina priser för sitt engagemang kring den pedagogiska måltiden. Skolan har två särskilda undervisningsgrupper anpassade efter ålder. Skolan är skofri.
Vi söker en engagerad specialpedagog som tillsammans med skolans elevhälsoteam aktivt vill driva förändring och gemensam kunskapsutveckling för att utveckla elevernas måluppfyllelse och lärandemiljö, både under skoltid samt på fritids.
I uppdraget ingår att:
• Arbeta främjande och förebyggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö.
• Vara ett stöd för pedagoger i att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov.
• Kartlägga och analysera elevers lärandesituation.
• Skriva utredning av elevs behov av särskilt stöd.
• Bidra i det systematiska kvalitetsarbetet och elevhälsoarbetet.
• Samverka med vårdnadshavare, elevhälsoteam och externa aktörer.
• Leda handledning och kompetensutveckling för skolpersonal.Kvalifikationer
Vi söker dig som har specialpedagogexamen och erfarenhet av att arbeta inom skola. Du har kunskap och erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Du har erfarenhet av att skriva utredning av elevs behov av särskilt stöd samt vana vid att dokumentera i journalsystem.
Du har god erfarenhet av att handleda och inspirera skolpersonal i olika verktyg, liksom i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Du har god erfarenhet av att leda processer och driva utvecklingsarbete samt är väl förtrogen med styrdokument.
Som person ser vi att du har god samarbetsförmåga i syfte att nå våra mål. Vi tänker att du också är duktig på att skapa goda relationer till framför allt eleverna, men även till vårdnadshavare och kollegor. Vi tror att en god relation mellan lärare och elev är en viktig grund för att lärande ska kunna ske.
Vi ser även att du verkar för ett respektfullt arbetsklimat och kommunicerar på ett professionellt sätt med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Detta gör du genom att vara öppen och tillmötesgående samt genom att lyssna in din omgivning för att kunna förstå deras behov.
Hos oss sker kontinuerlig utveckling av verksamheten, därför vill vi gärna att du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor och utmanar metoder, arbetssätt och tankesätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt avtal.
