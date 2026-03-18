Specialpedagog sökes till Ester Mosessons gymnasium
2026-03-18
Publiceringsdatum2026-03-18Beskrivning
Ester Mosessons gymnasium är Göteborgs största besöksnäringsgymnasium, en skola där framtidens hotell- och restaurangproffs formas.
Våra elever skaffar sig efter utbildningen yrken som hotellpersonal, evenemangspersonal, aktivitetsledare, kockar, restaurangchefer, bagare, servitörer och konditorer. Tack vare en utbildning med hög kvalitet, praktiskt lärande och nära samarbete med branschen går många av våra elever direkt ut i arbetslivet där de är varmt efterlängtade.
Vill du komma och jobba med oss?Dina arbetsuppgifter
Är du vår nya specialpedagog?
I din roll som specialpedagog är du med och driver skolutvecklingsfrågor tillsammans med skolans ledning, förstelärare och andra nyckelpersoner. Du ansvarar för utvecklingen av strukturer som främjar elevernas hälsa, motivation och lärande.
I arbetet ingår också att handleda arbetslag, enskilda lärare samt att göra klassrumsobservationer för att titta på lärmiljöer och förhållningssätt utifrån ett specialpedagogiskt synsätt. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam som arbetar tillsammans med två rektorer med ansvar för varsin skolenhet.
I tjänsten ingår att tillsammans med vår andra specialpedagog arbetsleda elev- och lärarassistenter i deras uppdrag. Vi har en elevhälsa bestående av professionerna skolsköterska, kurator och specialpedagog. Du ingår i olika skolövergripande mötesforum och vi träffas på regelbundna veckovisa EHT-möten.
I dialog med elev, vårdnadshavare, rektor, pedagogisk personal på skolan och dina kollegor inom elevhälsan kartlägger och utreder du elevens behov av extra anpassningar och särskilt stöd. I ditt uppdrag ingår att utforma och genomföra åtgärdsprogram på uppdrag av rektor.
Du kommer också ha kontakt med externa aktörer där det krävs samverkan mellan skola och andra myndigheter. I ditt uppdrag ingår också att ansöka om särskilda medel och skriva slutrapporter kring dessa. Som specialpedagog är du ett stöd till pedagogisk personal i hur de kan lägga upp sin undervisning så att utbildningen blir tillgänglig, inkluderande och skapar delaktighet för alla elever.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten är du legitimerad gymnasielärare i svenska eller matematik och har en påbörjad eller avslutad vidareutbildning till specialpedagog.
Du har god digital kompetens och integrerar digitala lärverktyg i ditt dagliga arbete.
Du är skicklig på att organisera och dokumentera samt har erfarenhet av att genomföra pedagogiska kartläggningar och utredningar. Dessutom har du kompetens i att utforma åtgärdsprogram på uppdrag av rektor. Du har även erfarenhet av att ansöka om särskilda medel och att skriva slutrapporter i samband med dessa. Du har erfarenhet av att ansöka om särskilda medel och skriva slutrapporter kring dessa.
Du har förmåga att överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Som person har du en naturlig pedagogisk förmåga och kan motivera och inspirera dem du arbetar med. Du samarbetar väl med elevhälsoteamet och skolans pedagoger för att nå gemensamma mål. Med en öppen och respektfull inställning skapar du ett positivt arbetsklimat.
Du är engagerad i elevernas utveckling och arbetar inkluderande. Du är flexibel och agerar självständigt inom ramen för ditt uppdrag. Du skapar förutsättningar för att utveckla nya idéer och förslag samt motiverar och förklarar pedagogiska förändringar på ett konstruktivt sätt. Du har även förmågan att driva långsiktiga och uthålliga förändringsprocesser, både på lokal och organisatorisk nivå.
Bifoga lärarlegitimation och vidareutbildningen som specialpedagog i din ansökan.
Vänta inte med din ansökan, intervjuer sker löpande.Anställningsvillkor
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Ersättning
Månadslön - semesteranställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1268". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Linda Peterson linda.peterson@educ.goteborg.se 0707-767188 Jobbnummer
9805510