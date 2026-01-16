Specialpedagog skola till centrala Barn- och elevhälsan
2026-01-16
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus.
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Professioner som ingår i den centrala barn- och elevhälsan är kuratorer, logoped, psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor och skolläkare. Enheten ansvarar för barn- och elevhälsoteam till förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. För grundskola och anpassad grundskola finns sedan läsårets start, augusti 2025, en organisation med fem övergripande elevhälsoteam i syfte att skapa goda förutsättningar för rektorer att leda och utveckla sitt elevhälsoarbete. "Elevhälsa i fokus" är ett nytt forum för rektorer och samtliga professioner i elevhälsoteamen med syftet att genom dialog utveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet samt skapa likvärdighet i elevhälsoarbetet. Samverkan med samtliga professioner och enheter inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och övriga förvaltningar i kommunen är angeläget för centrala Barn- och elevhälsan. Ett aktivt arbete pågår med att bygga broar mellan förvaltningens olika verksamheter och kommunens övriga förvaltningar. Sedan september 2024 ingår även psykosociala delen av Ungdomsmottagningens verksamhet under centrala Barn- och elevhälsans paraply.
Barn- och elevhälsan fungerar som en viktig länk mellan kommunens olika förvaltningar, samtliga kommuner i regionen och Region Sörmland. Katrineholms kommun bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med Pep kommun inom ramen för Generation Pep vilket uppmärksammats nationellt. Tillsammans för barnens bästa i Sörmland är en samverkansmodell för tidiga insatser för barn och unga i åldern 0-18 år som omfattar Region Sörmlands hälso- och sjukvård, kommunernas socialtjänst och förskola/skola.
Nu söker vi en specialpedagog för skola till den centrala barn- och elevhälsan med specialpedagogexamen. Tillsammans med barn- och elevhälsans enhetschef, biträdande enhetschef, rektorer, professionsgruppen för specialpedagoger och logoped samt i tvärprofessionell samverkan i elevhälsoteamet får du möjlighet att bidra till att forma uppdraget så att det bäst matchar våra befintliga kompetenser och möter skolornas behov. Vårt utvecklingsarbete är praktiknära och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Som specialpedagog bidrar du med specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet, du bidrar bland annat med handledning och konsultation till pedagogisk personal, du kartlägger och analyserar elevernas och skolans behov, föreslår och genomför hälsofrämjande och förebyggande insatser och utvärderar och utvecklar dessa. Som specialpedagog är du en nyckelperson i verksamhetens utvecklingsarbete. Ditt förhållningssätt är verksamhetsnära och präglas av samarbete, lyhördhet och engagemang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en specialpedagogexamen. Du har god kunskap om barn- och elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag, vidare har du dokumenterad erfarenhet av att driva systematiskt förändrings- och utvecklingsarbete. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att genomföra matematik- och/eller läs- och skrivutredningar samt att framgångsrikt leda och samordna olika professioner inom skolan. Då arbetet innebär kommunikation och dokumentation krävs att du kan hantera det svenska språket väl i både tal och skrift.
Du motiverar, leder och skapar förutsättningar för andra att utveckla arbetet och nå gemensamma mål. Med ett realistiskt perspektiv bidrar du till att tydliggöra arbetsuppgifter och mål för gruppen. Du arbetar lösningsfokuserat, bygger och underhåller goda relationer samt har förmåga att skapa engagemang i olika sammanhang. Uppdraget innebär samverkan i olika former vilket innebär att du har förmåga att både vara självgående och ha god samarbetsförmåga.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
