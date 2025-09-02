Specialpedagog Resursskola
2025-09-02
Din arbetsplats
Nystartad resursskolan. Vi har lokalerna med stor potential och de ligger fint beläget i Landvetter precis bredvid Önnerödsskolan. Tillsammans har vi byggt upp den fysiska lärmiljön för att kunna möta elevernas behov och vi kommer sedan att fortsätta att anpassa utifrån elevernas behov. Mosslyckeskolan är en liten skola som erbjuder en undervisning i ett litet sammanhang. Skolgården är uppdelad i två områden, ett område som inbjuder till lek och aktivitet och en del där man kan sitta och spela spel eller bara umgås. Eleverna kommer från hela kommunen och när skolan är fullt utvecklad kommer vi att ha 25 elever. Tillsammans ska vi bedriva verksamhet för elever från årskurs 3 till årskurs 9. Skolan består av en stor byggnad med flera ingångar och olika lokaler som är ska anpassas efter verksamheten vi har behov av. Vi siktar på en hög kompetens och alla professioner som skolan har behov av ska vara tillgängliga för verksamheten. Vi kommer att bygga upp skolan och många delar av organisationen tillsammans! med elevernas bästa i fokus. Välkommen till Härryda Kommun och resursskolan.
Ditt uppdrag
Som specialpedagog på resursskolan arbetar du med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Du arbetar på organisations-, grupp och individnivå samt stödjer och handleder personalen i vårt arbete att anpassa och differentiera lärmiljön och den sociala lärmiljön samt undervisningen utifrån elevers och elevgruppernas behov. Du samarbetar och samverkar med speciallärare, logoped samt övriga professioner inom EHT liksom lärare och annan personal för att skolan ska fungera bättre för våra elever. Vi ser även att du kan ta dig an elever som har utmaningar med sin läs- och skrivförmåga.
Vi kommer att organisera för stora möjligheter till samverkan internt vilket ger dig möjligheter att utveckla ett systematiskt och hållbart arbetssätt för att strukturera skolans stödinsatser på.* Du har det övergripande specialpedagogiska ansvaret i EHT och i elevhälsoarbetet.* Du utreder och bedömer behov av särskilt stöd samt upprättar åtgärdsprogram tillsammans med mentor och arbetslag.* Du har ansvar för att uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram sker på ett systematiskt och effektivt sätt.* Du samordnar och planerar insatser och stöd för alla elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.* Du handleder personal i strategier för bemötande och lärande, genomför observationer och arbetar för att tillgängliggöra lärmiljön för alla våra elever.* Du leder det specialpedagogiska teamet på skolan, bestående av specialpedagog och två speciallärare, socialpedagog.* Du håller i vårdnadshavarmöten och har kontakt och dialog med externa samverkanspartner.* Du arbetar nära rektor och biträdande rektor i organisationsfrågor och i utformandet av den fysiska lärmiljön.* Du inspireras av att hålla i delar av kompetensutveckling för kollegiet.I ditt uppdrag som specialpedagog på Mosslyckeskolan vet vi att du kan och vill skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som tillsammans med kollegor. Vi arbetar därför aktivt för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är självständig i ditt arbete men har nära till och en vilja att samarbeta med andra.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har specialpedagogexamen och har erfarenhet som specialpedagog i grundskolan eller i anpassad grundskola. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik och AKK, och kunskap om, elever med NPF-diagnoser och språkstörning.Du har:* erfarenhet av specialpedagoguppdrag i grundskolan* god samarbetsförmåga* förmågan att arbeta inkluderande* erfarenhet och kunskaper inom NPF och språklig sårbarhet.Utöver detta förutsätter vi att du:* kan arbeta självständigt såväl som med andra professioner på skolan* aktivt driver den egna utvecklingen framåt inom de områden du och skolan behöver utveckla* har förmåga att skapa goda möten och samarbetsformer med elever, kollegor och vårdnadshavare* Du är en central person i organisationen, vilket kräver god social kompetens och samarbetsförmåga samt att du är positiv, flexibel och kommunikativ* Utbildad specialpedagog med erfarenhet från grundskolan* Erfarenhet av specialpedagoguppdrag är meriterande.Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
