Specialpedagog ref.nr. 17/26 till Resursskolan
Kalix kommun / Speciallärarjobb / Kalix Visa alla speciallärarjobb i Kalix
2026-03-16
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Nu söker vi en engagerad specialpedagog till Vattentornets resursskola. Vill du vara en viktig del av barn och elevers utveckling och ser deras individuella behov? Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du främst med undervisning av elever i behov av särskilt stöd och skapar tillsammans med kollegor en trygg, tydlig och anpassad lärmiljö. Du blir en central del i arbetet med att utveckla strukturer, anpassningar och individuella strategier som stärker elevernas lärande och välmående.
Som specialpedagog har du ett övergripande ansvar för att bidra till att skolan utvecklar en lärmiljö där alla elever ges förutsättningar att lyckas. I rollen ingår att analysera och stärka både undervisning och lärmiljöer genom ett nära samarbete med skolledning, lärare och elevhälsa. Genom ett pedagogiskt och relationellt förhållningssätt arbetar du för att identifiera hinder i elevernas lärande, tydliggöra behov och föreslå åtgärder som främjar utveckling, delaktighet och måluppfyllelse.
Arbetet omfattar såväl elevnära arbete som mer övergripande utvecklingsarbete på grupp- och organisationsnivå. Du bidrar med analyser, pedagogiska perspektiv och ett lösningsfokuserat förhållningssätt som stödjer elevernas framgång.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare samt utbildad specialpedagog.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är utvecklingsinriktad och ser möjligheter i såväl det dagliga arbetet som i skolans utvecklingsprocesser. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor och är väl förtrogen med pedagogiska metoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vidare har du ett relationellt och inkluderande arbetssätt och en flexibel inställning som gör att du kan anpassa ditt arbete efter verksamhetens och elevernas behov.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av att arbeta på en resursskola eller arbetat med elever i behov av särskilt stöd. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att utreda stödbehov samt handleda och stödja pedagoger i deras arbete.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Utbildningsförvaltningen
Vattentornets resursskola
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Rektor
Ann-Katrin Bäckman Ann-Katrin.Backman@kalix.se 0702465869 Jobbnummer
9798460