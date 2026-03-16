Specialpedagog ref.nr. 15/26
2026-03-16
Nu söker vi tre specialpedagoger på tre olika sysselsättningsgrader, heltid 100%, deltid på 90% och 30%. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du arbetar för att främja barns utveckling? Är du en lugn och trygg person som ser barns individuella behov? Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Som specialpedagog har du ett övergripande ansvar för att bidra till att skolan utvecklar en lärmiljö där alla elever ges förutsättningar att lyckas. I rollen ingår att analysera och stärka både undervisning och lärmiljöer genom ett nära samarbete med skolledning, lärare och elevhälsa. Genom ett pedagogiskt och relationellt förhållningssätt arbetar du för att identifiera hinder i elevernas lärande, tydliggöra behov och föreslå åtgärder som främjar utveckling, delaktighet och måluppfyllelse.
Arbetet omfattar såväl elevnära arbete som mer övergripande utvecklingsarbete på grupp- och organisationsnivå. Du ansvarar för att utreda elevers behov av särskilt stöd samt för att utforma, följa upp och utvärdera stödinsatser. Vidare vägleder och handleder du pedagoger i det dagliga arbetet. Genom att arbeta både konsultativt och operativt är du en drivande kraft i skolans långsiktiga utvecklingsarbete. Du bidrar med analyser, pedagogiska perspektiv och ett lösningsfokuserat förhållningssätt som stödjer både elevernas framgång och skolans övergripande kvalitetsarbete.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare samt utbildad specialpedagog. Du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd samt vana att utreda stödbehov och att handleda och stödja pedagoger i deras arbete. I din yrkesroll är du en professionell och engagerad pedagog med förmåga att bidra till hög måluppfyllelse och att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.
Du är utvecklingsinriktad och ser möjligheter i såväl det dagliga arbetet som i skolans långsiktiga utvecklingsprocesser. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor och är väl förtrogen med pedagogiska metoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vidare har du ett relationellt och inkluderande arbetssätt och en flexibel inställning som gör att du kan anpassa ditt arbete efter verksamhetens och elevernas behov.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Utbildningsförvaltningen
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Grundskolechef
Elisabeth Karlsson Enberg Elisabeth.Karlsson@kalix.se 0923-651 10 Jobbnummer
9798455