Specialpedagog på Sundbornsskolan och Danholnsskolan
2026-01-19
Nu söker vi en specialpedagog som brinner för elevers utveckling och som vill bidra till ett främjande och förebyggande elevvårdsarbete tillsammans med pedagogerna och skolledningen på Sundbornsskolan, Danholnsskolan och Svärdsjös skolområde!
Sundbornsskolan är en helt nybyggd F-6 skola med ca 150 elever och Danholnsskolan F-6 med ca 100 elever. Båda skolorna är belägna i fantastiska omgivningar där våra underbara elever har goda förutsättningar att lyckas i skolan tack vare en engagerad personalgrupp som omfattar ca 30 medarbetare. Vi behöver komplettera vårt team med kompetens inom specialpedagogik för att vi på ett ännu bättre sätt ska kunna möta elevernas behov, utveckla undervisning samt lärandemiljö. Vi ser gärna att du som utbildad specialpedagog är van att arbeta både främjande och förebyggande på organisations- och gruppnivå samt på en åtgärdande individnivå. Du är en viktig del i vårt elevhälsoteam där det sker möten tillsammans med övrig personal som arbetar med att göra vår utbildning ännu mer tillgänglig och inkluderande. Du kommer att verka i nära samarbete med skolledningen. Vi värnar tillsammans om att varje elev i våra verksamheter ska utvecklas till sin fulla potential både kunskapsmässigt och socialt. Du kommer också vara en viktig pusselbit i våra arbetslag samt i skolans utvecklingsarbete.
Svärdsjö skolområde erbjuder arbetsplatser där vi tillsammans utvecklar och skapar moderna skolor. Här arbetar du också i team, tillsammans med övriga specialpedagoger och elevhälsopersonal. I din roll som specialpedagog ser vi gärna att du har fördjupade kunskaper om olika förhållanden i såväl samhälle, skola och om faktorer på individnivå som riskerar att leda till svårigheter i lärandet. Rollen innebär också att arbeta som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra viktiga parter. Hos oss får du relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen tillsammans med dina kollegor.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att identifiera, analysera och delta i arbetet med att utveckla och främja lärandemiljön i organisationen på både grupp och individnivå. I din roll kommer du ge handledning och stöd till arbetslag och enskilda pedagoger. Du kommer arbeta med skolövergripande uppdrag där specialpedagogisk kompetens behövs samt vara en drivande person i elevvårdsarbetet. Som specialpedagog kommer du också vara skolledningens "förlängda arm" ute i arbetslagen vad gäller elevvårdsärenden. Vid behov kommer du behöva upprätta pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram i samverkan med pedagoger, elever och vårdnadshavare.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Utbildning inom området specialpedagog som arbetsgivaren bedömer relevant

Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som person kan fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. Du arbetar för gemenskap, trygghet och kunskap. Du är också en positiv lagspelare som bidrar och ingår naturligt i skolans team. Vidare har du kunskap och förmåga att självständigt kunna arbeta som specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd inom skolan.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av både främjande och förebyggande arbete på organisationsnivå och åtgärdande arbete på individnivå
• Erfarenhet att arbeta i grundskolans årskurs F-6
