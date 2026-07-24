Specialpedagog på Göinge Utbildningscenter
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2026-07-24
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Göinge Utbildningscenter ligger i Sibbhult och är kommunens samlade utbildningsnav efter grundskolan. Här finns vuxenutbildning (SFI, grundläggande, gymnasial och anpassad), introduktionsprogrammen på Gy ( IMA, IMS och IMYrk) samt olika yrkesutbildningar kopplade till Vux. Hos oss finns en stark laganda och ett genuint engagemang för individens utveckling. Skolans värdegrund genomsyras av Göingemodellen, där ansvar, engagemang och öppenhet är centrala.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Vi söker nu en specialpedagog till vårt elevhälsoteam på Göinge Utbildningscenter i Sibbhult där Du blir en viktig del i vårt fortsatta pedagogiska utvecklingsarbete med fokus på tillgänglig undervisning. Inledningsvis kopplas du till våra Individuella program på Gy för att där fånga och möta våra ungdomar i studierna så att de kan nå sin fulla potential i studierna.
Arbetsuppgifterna innefattar:
• Kartläggning, inskrivning , dokumentation och introduktion av nya elever.
• Planera och genomföra stödinsatser och extra anpassningar för elever i behov av särskilt stöd.
• Samarbete med ämneslärare och elevhälsoteam för att
• Bygga relationer och ha tät kontakt med elever, samt bidra elevhälsorelaterat.
• Handleda kollegor i specialpedagogiska frågor samt ingå i vår pedagogiska utvecklingsgrupp team.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Specialpedagogutbildning som en påbyggnad på en ämnesutbildning.
• Erfarenhet av arbete med ungdomar och/eller vuxna inom NPF-spektrat.
• Erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever.
• Mycket god kännedom om digitala pedagogiska verktyg och kompensatoriska hjälpmedel.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Erfarenhet av pedagogisk kartläggning och dokumentation
• Erfarenhet av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som är :
• Relationsskapande, nyfiken och positiv med höga förväntningar på eleverna.
• Lösningsinriktad och trygg i att guida elever mot individuella mål.
• Kreativ och nytänkande i ditt pedagogiska uppdrag.
• Engagerad i skolutveckling och ser kollegialt lärande/ samarbete / handledning som en självklar del av arbetet.
• Öppen och rak i kommunikation, strukturerad och ordningsam.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid, Semestertjänst
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Vi tillämpar löpande rekrytering, så låt inte din ansökan vänta. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335225". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Biträdande rektor GUC
Katy Wadbro katy.wadbro@ostragoinge.se +46447756409 Jobbnummer
10010564