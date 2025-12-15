Specialpedagog och speciallärare till resursskolan Ängen
2025-12-15
Vill du vara med och bygga upp en helt ny verksamhet?
Som specialpedagog/speciallärare på resursskolan Ängen arbetar du i ett engagerat arbetslag där ni tillsammans skapar en trygg och lärande miljö för eleverna.
Här får du möjlighet att påverka, utveckla och ge varje elev bästa förutsättningar att lyckas.Rollen som specialpedagog och speciallärare hos oss
Arbetet som specialpedagog på resursskolan Ängen innebär en central placering i enhetens elevhälsoteam. Du driver och utvecklar verksamheten tillsammans med övriga professioner. Du har ansvar för pedagogiska kartläggningar och upprättande av åtgärdsprogram.
Arbetet som speciallärare innebär en aktiv och elevnära placering hos oss på Ängen. Du jobbar i tät kontakt med både elever, klasslärare och övriga professioner för att nå god måluppfyllelse hos våra elever.
I ditt team har ni kontinuerliga träffar för uppföljning, utvärdering, utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete. I din roll har du även nära samarbete med undervisande pedagoger. Nära kontakt med vårdnadshavare är en naturlig del av din arbetsvardag. Du bidrar till enhetens utveckling genom att aktivt delta i kompetensutveckling och det vidareutvecklingsprogram som huvudmannen anordnar men driver också ditt eget lärande i relation till utvecklingen av din roll.
Resursskolan Ängen är en helt ny enhet inom Förskola & Grundskola och det innebär att du får vara med från start med att bygga upp en viktig verksamhet.Publiceringsdatum2025-12-15Profil
Du är en person som tar ansvar för ditt arbete och har förmågan att leda dig själv. Du vågar ta egna initiativ och söker aktivt svar när du stöter på något du inte vet. Samarbete är naturligt för dig - du trivs i grupp och bidrar med prestigelöshet och ödmjukhet, samtidigt som du har ambition och drivkraft. Du är nyfiken, vågar pröva nya vägar och ser misstag som en möjlighet att lära. Feedback tar du emot på ett konstruktivt sätt och använder den för att utvecklas. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som:
- behörig specialpedagog eller speciallärare
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta på resursskola eller liknande verksamhet till exempel SU grupp
- god kunskap om och erfarenhet av att arbeta med elever inom autismspektrum
- kunskap och erfarenhet av att arbeta utifrån tydliggörande pedagogik
- relevant utbildning eller kurser inom autismspektrum.
- erfarenhet av att arbeta med PALS eller annan systematisk metod för Positivt beteende stöd i skolan
Läs gärna mer om oss
Resursskolan Ängen startar höstterminen 2026 i centrumnära, ändamålsenliga och anpassade lokaler. Ängen kommer vara ett fullgott skolalternativ för elever med autism och/eller generell språkstörning. Visionen för resursskolan är att skapa en skola där elever kan växa, lära och utvecklas i samspel med andra i en miljö som är anpassad utifrån deras behov. På kommunens hemsida finns mer information om resursskolans målgrupp: https://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/stod-i-grundskolan/resursskolahttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder två tillsvidareanställningar på heltid (en tjänst som specialpedagog och en som speciallärare) med tillsättning i maj 2026 eller enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=att+jobb
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 11 januari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell löneform.
