Specialpedagog, Mora gymnasium
2026-01-23
Vi söker en specialpedagog till Mora gymnasium.
Som specialpedagog kommer du att jobba med följande uppgifter: kartlägga stödbehov, samverka med elevhandledare, handledning till lärare, fortbildning, vara verksam i elevhälsoteamet och basteamet. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Förmåga att initiera, inspirera, uppmuntra och leda medarbetare i en pedagogisk dialog och utveckling.
Förmåga att kunna skapa förtroende och goda relationer, såväl internt som externt.
Förmåga att ta initiativ till utveckling.
Förmåga att ta ansvar för verksamheten samt sin egen och andras arbetssituationDina arbetsuppgifterKvalifikationer
Adekvat utbildning för uppdraget
Pedagogisk insikt dvs. kunskaper om inlärningsteori, förmåga att se samband mellan teorier undervisningssituationer och mellan pedagogiska metoder och de lärandes utveckling.
Kunskap om olika pedagogiska teorier och förhållningssätt som stimulerar till lärande. Goda kunskaper om elevers utveckling och lärande.
Goda kunskaper om aktuella styrdokument och berörd lagstiftning.
Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift och goda datakunskaper.
Relevant yrkeserfarenhet.Övrig information
Förmågor och färdigheter
Flexibel
Initiativtagande
Problemlösande analysförmåga
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Strukturerad
Tydlig
Gymnasieförvaltningen
Gymnasieförvaltningen ingår under en gemensam nämnd för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Förvaltningen ansvarar för gymnasieutbildning och vuxenutbildning i de tre samverkanskommunerna. Vi är en skola med hög kompetens hos personalen och bra resultat hos eleverna. Vi har elevernas kunskapsutveckling i fokus och en stark tilltro till lärarnas förmåga. I verksamheten finns för närvarande 14 nationella program, introduktionsprogrammen, idrottsgymnasium, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, sfi och högskolestudier på distans. Skolan har ca 1100 elever på ungdomsgymnasiet och ca 600 elever inom vuxenutbildningen.
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
