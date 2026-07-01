Specialpedagog/lärare
Timrå Kommun / Speciallärarjobb / Timrå Visa alla speciallärarjobb i Timrå
2026-07-01
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
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, Sundsvall
, Härnösand
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I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt – där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva – här är tillvaron okrånglig.Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Läs gärna mer på timra.se
Vill du vara med och skapa en tillgänglig, inkluderande och utvecklande gymnasieskola där alla elever ges förutsättningar att lyckas?
Vi arbetar tillsammans för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål. Hos oss möts elever och medarbetare i en stimulerande lärmiljö där samarbete, delaktighet och ett relationellt förhållningssätt är grunden för vårt arbete. Vi arbetar aktivt med att utveckla undervisningen och skapa tillgängliga lärmiljöer som möter elevernas olika behov.
Nu söker vi en specialpedagog eller speciallärare som vill bli en viktig del av vårt elevhälsoteam och bidra till skolans fortsatta utveckling.
Som specialpedagog/speciallärare arbetar du nära skolledning, elevhälsa och lärare för att stärka undervisningens kvalitet och utveckla skolans arbete med stödinsatser och tillgängliga lärmiljöer.
I uppdraget ingår bland annat att:
utveckla tillgängliga och inkluderande lärmiljöer,
handleda och stödja lärare i arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och differentierad undervisning,
utveckla former för samundervisning och kollegialt lärande,
bidra till skolans systematiska utvecklingsarbete ur ett specialpedagogiskt perspektiv,
kartlägga, analysera, planera, samordna, genomföra och följa upp specialpedagogiska insatser,
genomföra pedagogiska utredningar och bidra till välgrundade beslut om särskilt stöd,
samverka med skolans elevhälsa och externa aktörer vid behov,
bidra till att stärka den ordinarie undervisningen så att fler elever når utbildningens mål.
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog eller speciallärare.
För tjänsten krävs att du:
har lärarlegitimation utfärdad av Skolverket,
har specialpedagogexamen eller speciallärarexamen,
har erfarenhet av arbete inom gymnasieskolan,
har god kunskap om skolans styrdokument och arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och tillgängliga lärmiljöer,
har god förmåga att handleda och stödja kollegor samt arbeta konsultativt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av skolutveckling, kollegialt lärande och arbete i elevhälsoteam.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personliga egenskaper. Du har ett relationellt och lösningsfokuserat arbetssätt och ser samverkan som en naturlig del av uppdraget. Du är lyhörd, analytisk och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du arbetar självständigt, har god samarbetsförmåga, är strukturerad och drivs av att utveckla verksamheten tillsammans med andra.
Tjänsten är tillsvidare med en omfattning av 100%
Välkommen med din ansökan!
För att bli aktuell för tjänsten kan du i samband med intervju eller inför anställning behöva:• uppvisa giltig ID-handling• vid behov styrka utbildning med betyg eller examensbevis• kunna visa att du har rätt att arbeta i Sverige genom giltigt arbetstillstånd• vid behov uppvisa giltigt körkort• vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimationVid en eventuell anställning behöver du även uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via polisens hemsida och det är endast utdraget "Utdrag för arbete inom skola eller förskola" som accepteras. För att underlätta och snabba på rekryteringsprocessen får du gärna beställa utdraget redan nu via denna https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå Kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
861 82 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Ombud
Sveriges Lärare Timrå Sveriges lärare Timrå Timra@sverigeslarare.se Jobbnummer
9986329