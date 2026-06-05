Specialpedagog Köpings Skola - Borgholms kommun
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Borgholm Visa alla speciallärarjobb i Borgholm
2026-06-05
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen i Borgholm
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt?
Köpings Skola söker nu en engagerad och elevfokuserad specialpedagog som tillsammans med oss vill utveckla skolans arbete med specialundervisning. Hos oss får du arbeta i nära samverkan med en kollega inom specialpedagogik och vara en viktig del av vårt välfungerande och professionella Elevhälsoteam, där skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog ingår.
Vi erbjuder en tjänst på 100 % där du får möjlighet att arbeta både förebyggande och främjande med elevernas lärande och utveckling – från förskoleklass till årskurs 6 och anpassad grundskola1-9. På skolan finns även en särskild undervisningsgrupp för 4–9.
Vi söker dig med ett genuint intresse för elevnära specialpedagogik som vill bli en del av ett inkluderande och utvecklingsinriktat team, där vi arbetar tillsammans med elevernas utveckling i fokus.
Vi intervjuar löpande – skicka in din ansökan redan idag!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som specialpedagog på Köpings Skola blir du en nyckelperson i skolans arbete med att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att arbeta både strategiskt och praktiskt, alltid med elevens bästa i fokus.
Hos oss får du en varierad och meningsfull vardag där du bland annat:
• Initierar och driver skolans elevhälsoarbete tillsammans med Elevhälsoteamet och övrig personal.
• Bidrar till att utveckla den specialpedagogiska kompetensen i arbetslagen du är en viktig samtalspartner och inspiratör i det kollegiala lärandet.
• Samarbetar nära undervisande lärare för att stötta elever till ökad måluppfyllelse genom individanpassade insatser och pedagogiska lösningar.
• Genomför pedagogiska utredningar och upprättar åtgärdsprogram i nära dialog med klasslärare och vårdnadshavare.
• Följer upp, samordnar och har överblick över elever i behov av särskilt stöd inom arbetslagen.
• Arbetar med både förebyggande insatser och riktat stöd direkt till elever, i klassrum eller i mindre grupper.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag. Du kommer till en arbetsplats där samarbete, professionalitet och värme går hand i hand och vi jobbar tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och brinner för att skapa goda förutsättningar för alla elevers utveckling och lärande. Du har en tydlig vilja att göra skillnad inte bara för den enskilda eleven, utan för hela skolans arbetssätt och lärmiljö.
Du är:
• Ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten, med förmåga att driva arbetet framåt på egen hand och tillsammans med andra.
• En trygg och lyhörd person med ett positivt, inkluderande och lösningsfokuserat förhållningssätt.
• Van att arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå och ser helheten i skolans utvecklingsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Polismyndigheten. Blanketten kan hämtas på www.polis.se
eller på närmaste polisstation.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms Kommun
(org.nr 212000-0795)
387 01 BORGHOLM Arbetsplats
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare
Anna Sahlström Anna.Sahlstrom@utb.borgholm 0485-88 196 Jobbnummer
9949881