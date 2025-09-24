Specialpedagog inriktning förskola
2025-09-24
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
När du jobbar i Boxholms kommun är du med och formar framtiden - på riktigt. Din insats är meningsfull för oss - och för barn och unga i vår kommun. Här får du vara en del av något större: vi är förskolläraren som lägger grunden för lärandet, barnskötaren som får någon att växa varje dag, läraren som väcker läslusten, inspirerar till nyfikenhet på matematik, väcker kreativitet i bildsalen och skapar rörelseglädje i idrottshallen. Vi är specialläraren som hittar nya vägar till kunskap, musikläraren som öppnar dörrar till kreativitet, bibliotekarien som leder vägen in i litteraturen och fritidspersonalen som skapar glädje efter skoldagens slut.
Tillsammans kämpar vi för kunskap, utveckling och en trygg och meningsfull vardag för barn och ungdomar. Det är något vi är stolta över - och nu söker vi dig som vill vara med på resan.
I kommunen finns 6 förskolor med totalt 15 avdelningar och 240 barn.
Du kommer att ingå i ett team som består av kuratorer, skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog. Anställning är i en central elevhälsa där man jobbar i team på uppdrag av rektor. Vårt elevhälsoarbete präglas av samarbete och en känsla av att hjälpas åt.
Elevhälsans mål är att främja lärande och undanröja hinder för inlärning. Arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande på individ-, grupp- och organisationsnivå.Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
Vi söker dig med specialpedagogexamen. Fördelaktigt är att du har en förskollärarexamen eller en lärarexamen mot grundskolans lägre åldrar.
Som person är du öppen, lyhörd och lösningsfokuserad. Du har lätt för att bygga relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare och du har förmåga att utöva ett tryggt och tydligt ledarskap. Du har en god analysförmåga och är bra på att urskilja behov och prioritera utifrån ett helhetsperspektiv.
Du behöver ha mycket god samarbetsförmåga, vara flexibel och kommunikativ. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
B-körkort är ett krav.
