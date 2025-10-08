Specialpedagog i socialtjänsten - för barn i samhällsvård
2025-10-08
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Specialpedagog - för en obruten skolgång för barn och unga i samhällsvård
Värmdö kommuns socialtjänst fortsätter sitt arbete med att stärka förutsättningarna för en obruten skolgång för barn och unga i samhällsvård.
Vi söker nu en specialpedagog till verksamheten - en roll som funnits i ett år och som redan gjort verklig skillnad för många elever.
När barn och unga blir placerade i samhällsvård är det hemkommunens ansvar att säkerställa att de får den utbildning de har rätt till. För att det ska bli verklighet krävs samverkan mellan skola och socialtjänst, och att eleven själv får vara delaktig i sin skolgång.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta för att öka placerade barn/ungas möjligheter att lyckas i skolan.
I rollen som specialpedagog kommer du att fungera som en länk mellan skola och socialtjänst när det gäller barn och unga som är placerade i familjehem, på HVB- och SiS institutioner, skyddade boenden samt stödboenden. Vi har en tydlig struktur och ansvarsfördelning i arbetet och vårt samarbete bygger på SAMS-modellen (SAMS- Samverkan socialtjänst skola, Obruten skolgång för placerade barn och unga, 2019) framtagen av Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska myndigheten. Vid placeringar och omplaceringar kommer du att ha kontakt med de placerade barnens avlämnande och mottagande skolor och se till att övergången mellan olika skolor blir smidig, att barnet får en tydlig överlämning och är inskriven på en ny skola i så nära anslutning till placeringen som möjligt.
Du kommer att följa upp placerade barns skolgång och resultat och arbeta för att säkerställa att eventuella stödbehov i skolgången blir tillgodosedda. Du ansvarar för att inbjuda till och hålla i skolmöten och dokumenterar i barnets digitala journal. I detta arbete har du nära samarbete med ansvarig socialsekreterare. Din insats gör skillnad!
Arbetet är självständigt men kräver samarbete med många aktörer. Inom Individ- och familjeomsorgskontoret kommer du främst att samarbeta med socialsekreterare och samarbete med skolor i Värmdö kommun och med de kommuner där barnen och ungdomarna är placerade.
Du ska arbeta strategiskt och förebyggande med att undanröja hinder för elevers lärande. Du ska göra egna pedagogiska utredningar, men kan vid behov ta hjälp av exempelvis logopeder. Utifrån elevens behov utformar du som specialpedagog sedan vilka extra anpassningar eller särskilt stöd som eleven behöver.
Inom dina arbetsuppgifter som specialpedagog förekommer även stöd och förebyggande arbete där du samverkar med polis, familjebehandlare, ungdomsgård samt civilsamhället runt elevernas närmiljö.
Som specialpedagog har du också en handledande roll och arbetar tillsammans med personal och ledning och bidrar genom det till skolans pedagogiska utveckling.
Vi söker dig som är legitimerad och erfaren specialpedagog med intresse för målgruppen placerade barn och unga. Du har erfarenhet av arbete kring elever med olika funktionshinder och inlärningssvårigheter, samt erfarenhet av att i samverkan med andra hitta pedagogiska möjligheter för dessa barn.
Du har goda kunskaper om skolans styrdokument. Du har god digital kompetens och det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i systemet digital journal.
Vi erbjuder dig ett roligt och spännande arbete i en organisation som är utvecklings- och förändringsbenägen.
Vi söker dig som har ett driv och vill skapa bästa förutsättningar till skolnärvaro och obruten skolgång för de elever som behöver det. Du ska ha stor förmåga att samarbete, ett mod i att våga pröva nya grepp för att elever ska klara sin skolgång och ett förhållningssätt som bygger på inkludering, tillit och transparens.
Du är en självständig person som har ett strukturerat arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer och nätverk. Du är duktig på att kommunicera och driva barnets rätt till en fungerande och obruten skolgång. Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning. Du behöver även ha körkort eftersom arbetet kan innebära en del resor i tjänsten.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser en tillsvidareanställning på 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Du söker tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" och följ sedan instruktionerna. Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober. Urval sker löpande under ansökningstiden.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
