Specialpedagog, Gullviveskolan 4-6
Gislaveds kommun / Speciallärarjobb / Gislaved Visa alla speciallärarjobb i Gislaved
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Gullviveskolan är en 4-6 skola med cirka 360 elever. Skolan ligger vackert beläget strax intill skogen som erbjuder många tillfällen till både lek och lärande för alla våra skolbarn. Skolenheten är fördelad på flera skolbyggnader som ligger utspridda på skolområdet.Dina arbetsuppgifter
Du är utbildad specialpedagog med grundskollärarutbildning i botten och har god förmåga att kommunicera. Du värdesätter att arbeta i team och har lätt för samarbete med personal, elever, vårdnadshavare och aktörer utanför skolan. Du ser det därför som en självklarhet att ditt yrke är ett lagarbete. Du är engagerad samt har positiva förväntningar på eleverna och du utmanar och inspirerar dem till att nå sin fulla potential. Vidare är du strukturerad och van vid att driva olika arbeten och processer. Samtidigt är du lösningsfokuserad och kan behålla lugnet i stressfyllda situationer. Du kan även tänka kreativt för att utveckla skolans resultat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du kommer att ingå som en viktig del i vårt elevhälsoteam som består av en specialpedagog, två speciallärare, kurator, skolsköterska och skolledning. Vi har också tillgång till skolpsykolog och skolläkare i vårt team på regelbundna tider under året. Skolledningen består av en rektor och en biträdande rektorer. Du kommer att ha ansvar för dokumentation, pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, arbete direkt med elever, samt externa kontakter. Handledning av kollegor och regelbundna möten med arbetslag blir också en del av dina arbetsuppgifter. Kvalifikationer
Du är utbildad specialpedagog med grundskollärarutbildning i botten.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds Kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
Gislaveds kommun (visa karta
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332 30 GISLAVED Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Gullviveskolan 4-6 Kontakt
Adela Jahic adela.jahic@gislaved.se Jobbnummer
9984001