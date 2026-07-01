Specialpedagog eller speciallärare till Vegaskolan
Vännäs kommun / Speciallärarjobb / Vännäs Visa alla speciallärarjobb i Vännäs
2026-07-01
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Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Specialpedagog eller speciallärare
Vi på Vegaskolan vill förstärka vårt specialpedagogiska team. Kanske är det just du som vill komplettera vårt team? Är du en positiv och utvecklingsinriktad person som brinner för att skapa undervisning och lärandemiljöer som ger alla elever möjlighet att nå sin maximala potential, oavsett utgångsläge? Grattis, nu har du chansen att bli en del av vårt team! I ditt uppdrag kommer du att arbeta med att stödja skolans elevhälsoarbete på olika nivåer. Det kan t ex handla om att vara ett organisatoriskt stöd till rektor, att arbeta handledande och stödjande till skolans pedagoger eller med stödinsatser till enskilda elever eller grupper av elever.
Beskrivning av skolan
På Vegaskolan är vi övertygade om att alla kan, alla vill och alla ska lyckas. Vår verksamhet genomsyras av kunskap, gemenskap och mångfald. Vi strävar varje dag efter att bli Sveriges bästa skolkommun! Vegaskolan är en åk F-6 skola med ca 500 elever. Vi är övertygade om att det är genom goda samarbeten som vi når resultat och därför är begreppet "Tillsammans" ett nyckelord för vår verksamhet.
Förväntansdokument
I vår kommun förväntar vi oss att alla våra medarbetare har höga förväntningar som genomsyras av:
Alla kan, alla vill och alla ska lyckas
Undervisningen: All undervisning är effektiv, kvalitativ och har ett tydligt ledarskap.
Ledning och stimulans: Vi leder och stimulerar alla barn och elever, och har högre positiva förväntningar.
Relationerna: Vi utvecklar förtroendefulla och positiva relationer med och mellan barn och elever, vårdnadshavare, medarbetare och chefer.
Tillsammans: Vi samarbetar, har tilltro, hjälper och stöttar varandra för att utveckla undervisningens och verksamhetens kvalitet. Vi tar vårt ansvar och gör det vi sagt vi ska göra.
Resursnyttjande: Vi använder varje resurs på bästa sätt för att bidra till varje barns och elevs utveckling och resultat. Vi fokuserar på att arbeta smartare och mer effektivt och inte hårdare.
Extra anpassningar och särskilt stöd: Vi tar ansvar för att extra anpassningar och särskilt stöd genomförs skyndsamt, är verkningsfulla, samordnade, tydliga, synliga och speglar behoven. De dokumenteras, följs upp och förändras vid behov.
Du
• lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbeten
• bidrar i stor utsträckning till den pedagogiska utvecklingen på din enhet och i förvaltningen
• ser din roll i hela enhetens/förvaltningens utveckling
• arbetar med stödinsatser på både organisation-, grupp-, och individnivå
• känner dig trygg i att använda dig av handledning som verktyg för att kommunicera styrkor och utvecklingsområden i skolans olika lärandemiljöer
• har erfarenhet av undervisning i grundskola
• agerar för att alla ska trivas och nå sin fulla potential
• har ett formativt arbetssätt som synliggör lärandet i all verksamhet
• bidrar till att utveckla vårt specialpedagogiska arbete
• känner väl till styrdokumenten och dess innehåll och är motiverad att arbeta utifrån dem
• är kunnig inom och intresserad av digitala verktyg
• har erfarenhet av arbete med läs- och skrivutveckling
Kvalifikationskrav
Utbildad specialpedagog eller speciallärare.
Grundutbildning: Grundskollärare
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Tjänsten tillsätts i enlighet med erforderliga beslut.
Ingångslön för Speciallärare/specialpedagog med legitimation är 36 400kr/heltid. Vännäs kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Klicka här för att läsa mer om vårt erbjudande på vannas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs Kommun
(org.nr 212000-2841), https://www.vannas.se/ledigajobb
Östra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
911 32 VÄNNÄS Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Candra Vallrud, rektor 076-1353686 Jobbnummer
9986165