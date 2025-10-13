Specialpedagog eller speciallärare till Kopperskolan
2025-10-13
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.
Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.
Kopperskolan ligger lugnt och naturskönt nära centrum och idrottsanläggningar. Här finns runt 300 elever från förskoleklass till årskurs 6. Kopperskolan strävar efter en god värdegrund, med glädje och engagemang, vilket är en förutsättning för ett positivt lärande. Tillsammans arbetar vi för att skapa en god gemenskap i klasser och arbetslag.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Vill du i ett nära arbete med elever, vårdnadshavare, lärare och övriga kollegor driva grundskolans arbete med tillgängliga lärmiljöer, relationellt ledarskap och positiva lärandeidentiteter tillsammans med oss? Är du specialpedagog eller speciallärare med lärarlegitimation som vill undervisa och arbeta på organisation-, grupp- och individnivå? Skicka gärna in din ansökan!
Vårt tvärprofessionella team söker dig med positiv energi, som liksom oss - salutogent och professionellt - lockas av att arbeta med en bredd av arbetsuppgifter. Som team och i profession är uppdraget att planera, operativt genomföra, följa upp och utvärdera inkluderande åtgärder kring elever med utgångspunkt i det ordinarie klassrummet i kommunens grundskolor.
Arbetet sker i ett nära samarbete med elevens rektor och lärare, specialpedagog och övrig elevhälsa på skolan. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är utifrån perspektivet leda och driva; undervisning, handledning och samarbete/samverkan med vårdnadshavare och andra viktiga personer/aktörer kring eleven.
Andra arbetsuppgifter kan också vara att i samarbete med lärare och skolans specialpedagog bistå kring bedömning och delar i utredning om särskilt stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialpedagog eller speciallärare med lärarlegitimation. Du är nyfiken, prestigelös och har ett självklart självledarskap. Du tror på samarbete och ser fördelarna med att arbeta tillsammans i ett tvärprofessionellt team och på organisation-, grupp- och individnivå.
Du är trygg i yrkesrollen och har god förmåga att skapa relationer med personal, elever och deras vårdnadshavare. Du har god förmåga och kunskap inom specialpedagogik och arbetar med målsättning att anpassa lärmiljön samt utveckla undervisningen så att den möter behoven hos eleverna. Du kan analysera svårigheter, se möjligheter och vara mycket flexibel i ditt sätt att möta eleverna. Du har erfarenhet av att handleda och agera utifrån lågaffektivt bemötande och känner glädje i att arbeta salutogent nära elevernas lärande och utveckling. Att navigera i och använda sig av digitala system är en självklarhet för dig.
Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar där du kan vara med och påverka både den enskilde elevens situation men också utvecklingen av grundskolans arbete med tillgängliga lärmiljöer, relationellt ledarskap och positiva lärandeidentiteter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Legitimation som speciallärare alt. specialpedagog ska tas med redan till första intervjun.
Vid anställning ska utdrag från belastningsregistret uppvisas.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
