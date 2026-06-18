Specialpedagog, årskurs 7-9
Skara kommun, Viktoriaskolan / Speciallärarjobb / Skara Visa alla speciallärarjobb i Skara
2026-06-18
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Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Viktoriaskolan är en kommunal skola för årskurs 7-9, med ca 560 elever i Skara kommun.
Vi söker nu en specialpedagog till vårt elevhälsoteam och vår skola.
Arbetet innebär
Som specialpedagog arbetar du främst främjande och förebyggande för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Arbetet sker på såväl organisations-, skol-, grupp- som individnivå.
I rollen ingår att självständigt och tillsammans med speciallärarna arbeta systematiskt och kvalitativt med att planera, genomföra och utvärdera de insatser som genomförs samt att arbeta tillsammans med övriga professioner i elevhälsoteamet och nära rektor.
Du arbetar nära skolans pedagoger genom observationer, handledning och konsultationer. Du deltar också vid behov i samtal med elev och vårdnadshavare och andra aktörer som samverkar runt en ungdom. Som specialpedagog genomför du pedagogiska utredningar, föreslår insatser och dokumenterar elevernas lärande och utveckling. Med din specialpedagogiska kompetens bidrar du till utveckling av arbetsformer och arbetssätt med tydligt fokus på att våra elever ska ges bra förutsättningar för att nå läroplanens mål. Dokumentation och löpande utvärdering ser du som en given del av ditt arbete.
Som specialpedagog ingår du både i ett tvärprofessionellt team på skolan samt i en yrkesprofessionsgrupp som kontinuerligt möts i ett nätverk för specialpedagoger i kommunen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har lärarutbildning samt utbildning som specialpedagog
• har goda kunskaper och erfarenheter av arbete inom det specialpedagogiska området
• är trygg i ditt pedagogiska ledarskap
• har god förmåga att strukturera, planera, organisera och följa upp det pedagogiska arbetet utifrån gällande styrdokument
• uttrycker dig väl i tal och skrift
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vem är du?
Som person är du lugn, stabil och engagerad. Du har ett gott bemötande, är lyhörd för individers olika behov och förutsättningar och kan anpassa ditt arbete därefter.
Du har god samarbetsförmåga och arbetar lika väl självständigt som tillsammans med andra. Du är lösningsorienterad, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att prioritera när det behövs.
Anställningsvillkor och övrig information
Tjänsten är tillsvidare på 100%. Tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval under rekryteringsprocessen.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer här.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara Kommun
(org.nr 212000-1702), http://www.skara.se/kommun--politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Stortorget 1 (visa karta
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532 88 SKARA Arbetsplats
Skara kommun, Viktoriaskolan Kontakt
Ann-Sofie Lundin 0511-32270 Jobbnummer
9969178