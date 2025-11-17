Specialpedagog Anpassad Grundskola
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Anpassad grundskola i Alingsås består av två enheter, åk 1-6 på Noltorpsskolan som är helt nybyggd och åk 7-9 på Nolhagaskolan som ligger centralt belägen mitt i Nolhagaparken med tillgång till både idrottshall, is- och simhall och naturen. Här finns, utegym, vackra promenadstråk och närhet till sjön.
För att kunna möta eleverna utifrån deras förutsättningar har skolorna flera speciallärare, kvalificerade elevassistenter och mindre klasser med hög personaltäthet . Aktivt arbete för att skapa en strukturerad och förutsägbar miljö som ger goda förutsättningar för inlärning och en hög måluppfyllelse.
Som specialpedagog för anpassad grundskola i Alingsås följer du elevens kunskapsutveckling hela vägen från åk 1 till 9 och bidrar till trygghet vid övergången mellan stadierna. Du är en viktig del i vårt arbete med den röda tråden i anpassad grundskola Alingsås.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Varmt välkommen med din ansökan!
Som specialpedagog i anpassad grundskola ansvarar du för pedagogisk kartläggning och handledning av personal. Du ingår som en viktig del i enheternas elevhälsoteam och deltar aktivt på elevhälsomöten. I rollen har du en central funktion i skolornas utvecklingsarbete tillsammans med skolledning och förstelärare. Tillsammans med pedagogerna är du delaktig i att utforma, följa upp och utveckla åtgärdsprogram för att säkerställa att varje elev ges rätt stöd.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att du är utbildad specialpedagog alt. speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsätting samt att du har erfarenhet av arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Som person är du lösningsfokuserad och ser samarbete med elevhälsoteam och pedagoger som en naturlig del av ditt uppdrag.
Du har ett salutogent förhållningssätt och arbetar främjande och förebyggande med elevens lärmiljö.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
