Specialpedagog anpassad grundskola
Järfälla kommun, Olovslundskolan / Speciallärarjobb / Järfälla Visa alla speciallärarjobb i Järfälla
2025-11-04
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Olovslundskolan i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Olovslundskolan är en F- 6 skola belägen i västra Jakobsberg. Skolan har även en anpassad grundskola med åk 1- 6.
Nu söker vi en specialpedagog till vår anpassade grundskola.
På den anpassade grundskolan är det ca 30 elever fördelade i 5 klasser. Eleverna på anpassad grundskola har intellektuell funktionsnedsättning (IF) och många elever har även fler diagnoser som t.ex. autism, ADHD och språkstörning. Våra elever är i behov av ett långsamt undervisningstempo och att bli bemötta av lugn och trygg personal. Vi använder oss av bland annat av bildstöd och TAKK-tecken, som stöd för att tydliggöra uppgifter, rutiner och händelser för eleverna under dagarna på skola och fritids. Våra elever läser både enligt ämnen och ämnesområden.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som specialpedagog hos oss ingår att
* bedriva och planera undervisning utifrån Läroplan för anpassad grundskola ( Lgra22)
* handleda pedagogerna som arbetar i klassen
* skriva kartläggningar, handlingsplaner, tilläggsansökningar och andra specialpedagogiska utredningar.
* samarbeta med olika instanser såsom habilitering och BUP mfl.
Du ska tillsammans med arbetslaget planera och genomföra utbildningen på ett sätt så att den främjar elevernas utveckling, hälsa och välbefinnande. Ditt uppdrag innebär att du ska möta alla elever med respekt för sin person och ge varje elev förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. Du ska samarbeta med hemmet och skapa tillitsfulla relationer till både vårdnadshavare och arbetskollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Samarbetar väl med elever, vårdnadshavare, kollegor och annan personal. Du relaterar till elever och vuxna på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du ser kollegialt lärande som en självklarhet och förutsättning för att skapa ny och fördjupad kunskap
* Har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap. Du arbetar självständigt och är flexibel
* Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp
* Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstagande och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
* Är lugn och kontrollerad i stressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt sakerKvalifikationer
* Specialpedagogexamen
Meriterande:
* Erfarenhet av att arbeta på anpassad grundskola
* Erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov och olika typer av funktionshinder
* Erfarenhet av att arbeta på förskola
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
ÖVRIGT
I Järfälla Kommun kan du utveckla dig själv och dina kunskaper och kompetenser via interna kurser och kompetensutveckling för att ta dig längre i din karriär, det kan vara allt ifrån olika nätverk, föreläsningar, utbildningar, planering- och utvecklingsdagar. De flesta av våra skolor och förskolor ligger i nära anslutning till kollektivtrafiken så det är lätt och smidigt att ta sig till och från arbetet. Anställda inom våra förskolor och skolor har rabatterad pedagogisk lunch. Som månadsanställd i Järfälla Kommun får du tillgång till olika förmåner som exempelvis arbetstidsförkortning dag innan röd dag samt ledig på klämdagar utifrån verksamhetens behov, friskvårdsbidrag och Förmån Järfälla som är en webbportal där du kan ta del av ett brett utbud av förmåner, som exempelvis biobiljetter och gymmedlemskap till rabatterade priser.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287542". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Olovslundskolan Jobbnummer
9588025