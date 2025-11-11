Specialpedagog 80-100%, Bladins Grundskola
2025-11-11
Är du redo för nya utmaningar i karriären? Är du positiv, lösningsfokuserad, prestigelös och ser möjligheter i samarbetet med andra? Är utveckling inom din profession viktigt för dig? Då kan detta vara den perfekta tjänsten för dig!
Till Bladins grundskola söker vi nu efter en specialpedagog som vill bli vår nya kollega i vårt elevhälsoteam.
Med Bladins som arbetsgivare gör skickliga medarbetare skillnad på riktigt. På Bladins ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut skickligaste lärarna. Därför ska alla våra lärare:
Ta ansvar för, och ha insikt om, elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog är du en del av, och ett stöd i, vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du arbetar med att ge professionellt stöd till pedagoger i deras arbete med elever i behov av stöd.
Du arbetar självständigt och ansvarar för kartläggningar, observationer, handledning till pedagoger, auskultationer etc. Du är ett tydligt stöd i skolledarnas arbete med elevhälsa och kan finnas med skolans utvecklingsprocesser. Du arbetar på uppdrag av rektor och är en representant i skolans elevhälsoteam. Du samarbetar med alla olika funktioner i elevhälsoteamet och särskilt med vår andra specialpedagog. Ni formar tillsammans det specialpedagogiska arbetet.
Tjänsten är 80-100% tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation för årskurserna F-3 och magisterexamen i specialpedagogik. Du ska ha ett genuint intresse av att utveckla dig i din egen profession och att driva utvecklingen framåt. Du förväntas ha mycket goda ledaregenskaper. Du har också mycket god förmåga att kommunicera och skapa positiva bärkraftiga relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi förväntar oss att du är drivande i kollegialt lärande. Du ska vara väl insatt i formativt förhållningssätt, kooperativt lärande och ha hög digital kompetens. Du har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om oss
"Bladins strävar efter att var och en av våra elever utvecklas till nyfikna, kunniga och omtänksamma unga människor som är väl förberedda att förverkliga sina drömmar i en global värld av mångfald."
Bladins Skola är en fristående skola med långa anor, bestående av förskola, grundskola, internationell skola och gymnasium med totalt drygt 1600 elever.
På Bladins grundskola går ca 840 elever. Varje årskurs består av ca 84 elever som är indelade i tre grupper. På vår skola blir varje elev sedd och vi vårdar våra vardagliga möten med våra elever där vi är tydliga vuxna förebilder. Vi arbetar målmedvetet med att våra elever ska utveckla och känna trygghet med flera vuxna. Skolan är belägen i lokaler på Själlandstorget i centrala Malmö.
Vi arbetar med löpande rekrytering, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
För mer information om tjänsten, kontakta t f rektor Tarja Kemppainen; tarja.kemppainen@bladins.se Ersättning
