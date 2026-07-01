Specialpedagog
Distra Utbildnings Center AB / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2026-07-01
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Specialpedagog - vi söker dig!
Distra Gymnasium är en mindre gymnasieskola i Örnsberg. Vi ligger i topp i Stockholm gällande nöjda elever och lärare enligt Skolinspektionens elev- och lärarenkäter.
Hos oss är fokus på trivsel och trygghet där alla skall känna sig sedda och kunna komma till tals. Vi har små undervisningsgrupper med ca 15-24 elever per grupp. Detta ger oss större möjligheter att kunna hjälpa varje elev att kunna nå sina mål.
Du bör vara nyfiken och vilja möta elever där de befinner sig i sin utveckling samt vilja skapa förutsättningar för varje elev att lyckas.
Du bör vara van att samarbeta med och ta plats i skolans elevhälsoteam. Där utgör du en viktig kompetens och pusselbit och samarbetar med skolans kurator, socialpedagog, speciallärare, rektorer och SYV.
Din roll kommer bestå av att stötta våra lärare didadiskt och pedagogiskt och stärka den specialpedagogiska kompetensen och hitta extra anpassningar. Du kommer även genomföra pedagogiska utredningar om särskilt stöd tillsammans med lärare och mentorer.
I en yrkesinriktad utbildning har de flesta av våra elever sökt utifrån ett yrke och häri ligger din utmaning: att våga utmana och stötta eleverna i de teoretiska ämnena. Hos oss återfinns alla elever - de som behöver ren färdighetsträning och de som behöver stimuli och utmanas.
Våra elever skall känna sig trygga och välkomna till en kreativ utvecklande miljö för lärande.
Passar detta in på just dig? Skicka då in en ansökan.
Gå gärna in på skolans instagram på www.instagram.com/distragymnasium
för att få en känsla av vilka vi på skolan är!
Du måste vara utbildad specialpedagog eller under utbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@edu.distra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distra Utbildnings Center AB
(org.nr 556606-4209), http://www.distra.se
Instrumentvägen 45 (visa karta
)
126 54 HÄGERSTEN Arbetsplats
Distra Gymnasium Kontakt
Rektor
Zakaria Awad zakaria.awad@edu.distra.se 073-341 40 23 Jobbnummer
9986744