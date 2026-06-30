Specialpedagog
Norrtälje kommun, Svanberga adm / Speciallärarjobb / Norrtälje Visa alla speciallärarjobb i Norrtälje
2026-06-30
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Specialpedagog till Svanberga skola!
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga
vardag. I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft – vi vill få människor och
möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Nu söker vi dig som är utbildad specialpedagog och som vill vara en del av vår specialpedagogiska verksamhet och göra skillnad för våra elever.
Drömmer du om att arbeta på en skola där eleverna är nyfikna, kollegorna stöttande och naturen precis utanför dörren? Nu har du chansen att bli en viktig del av vår resa framåt – med hjärtat i undervisningen och blicken mot framtiden. Om tjänsten
Som specialpedagog kommer du att ha en viktig roll i skolans elevhälsoteam. Du kommer att arbeta nära elever, lärare och skolledning. Som specialpedagog deltar du i det främjande och förebyggande arbetet för elevernas utveckling. Du arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan, handleder personal, har stödjande samtal med elever samt genomför kartläggningar och utredningar på organisations-, grupp- och individnivå tillsammans med övriga elevhälsoteamet.
Som specialpedagog har du alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och i ditt arbete ingår även att förmedla kunskap till vårdnadshavare och medarbetare inom skolan.
Ditt arbete innebär nära samarbete med klasslärare där ni tillsammans kan hitta de bästa förutsättningarna för att alla elever ska lyckas.
Gentemot lärare kommer du att vara samtalspartner och rådgivare i frågor gällande elevers språk-, skriv-, läs-, samt matematikutveckling. Du är också uppdaterad på kompensatoriska hjälpmedel och kan använda dessa i undervisningen.
Uppdraget
I uppdraget ingår bland annat att:
• delta i elevhälsoteamets arbete
• ha samtal och stödja eleverna i deras utveckling mot målen
• göra utredningar, kartläggningar och upprätta åtgärdsprogram i samråd med EHT och mentorer.
• delta vid och leda klasskonferenser.
• delta vid externa möten med socialtjänst, BUP, SIP-möten mm.
• aktivt stötta elever och lärare i klassrummen
• ha undervisning med enskilda elever eller mindre grupper
• samordna och hålla i studiehjälp/läxhjälp tillsammans med resurser
• ansvara för elevernas pedagogiska bilagor/överlämningar från grundskolor
• skriva tilläggsbeloppsansökningar och stötta skolledningen organisatoriskt i det specialpedagogiska arbetet.
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad specialpedagog och grundskollärare och som brinner för att motivera och inspirera elever i deras lärande.
Har en stark relationell kompetens och gillar att samarbeta.
Är flexibel, lösningsfokuserad och positiv – även när det är utmanande.
Är van vid att använda digitala lärverktyg och har god IKT-kunskap.
Uttrycker dig tydligt i tal och skrift, och ser kommunikation som en nyckel till framgång.
Vill du vara en del av en skola som tar både elevernas och lärarnas utveckling på största allvar – och där arbetsglädjen är påtaglig? Då hoppas vi att du söker!
Så jobbar vi
Vi har höga förväntningar – på både oss själva och våra elever.
Vi är stolta över vår starka pedagogiska kompetens och vårt gemensamma lärande.
Läsutveckling och individanpassning står i centrum för vårt arbete.
Vi har god kompetens inom NPF och differentierad undervisning.
Här råder arbetsro, glädje och samarbete – något både elever och personal uppskattar.
Välkommen till oss
Svanberga skola ligger vackert vid sjön Erken, en kort bilresa norr om Norrtälje. Här möts 450 elever och ett engagerat personalteam i en miljö där trygghet, nyfikenhet och höga ambitioner går hand i hand.
Hos oss växer både elever och vuxna. Vi tror på kraften i det kollegiala lärandet, och på att glädje, tydlighet och respekt skapar de bästa
förutsättningarna för utveckling. Här får du vara med och bygga framtidens skola – i nutid.
Så här säger några av våra medarbetare
"Det jag tycker är unikt här är trivsel och gemenskap i kollegiet"
– Sofia Ekstrand, lärare med specialpedagogiskt uppdrag
"Här på Svanberga är man en del av något större, en anda. Alla känner alla och alla känner sig behövda oavsett yrke på skolan. Vi i personalen har en unik relation till eleverna vilket innebär att vi bryr oss om och vill arbeta tillsammans för att nå så bra kunskapsutvecklings som möjligt. Varje elev får vara sig själv och blir sedda utan att andra barn ifrågasätter deras personlighet"
– Johan Gustafsson, lärare
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid
Tillträde: 260901 eller enligt överenskommelse
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 45000-50000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334884". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 803 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Arbetsplats
Norrtälje kommun, Svanberga adm Kontakt
Grundskollärare
Johanna Grip johanna.grip@norrtalje.se Jobbnummer
9986065