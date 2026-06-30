Specialpedagog
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Ljungby Visa alla speciallärarjobb i Ljungby
2026-06-30
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I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation – och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Vill du jobba som specialpedagog inom Astrads skolområde? Vårt gemensamma uppdrag är att arbeta
förebyggande och hälsofrämjande. Som specialpedagog kommer du att ingå i och vara med och utveckla elevhälsoarbetet
inom Astrads skolområde. Målet är att alla elever i skolan ska må bra, ges goda förutsättningar för att erövra
kunskaper, utvecklas och få lust att lära.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att utveckla verksamhetens förebyggande och främjande arbete på
organisation-, grupp- och individnivå bl. a genom att utveckla arbetet med hur lärmiljöerna kan bli mer tillgängliga. Vara en
samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor genom observationer och handledning tillsammans med pedagogisk
personal. Samverka inom elevhälsoteamet. Utreda och analysera t ex screeningresultat, systematiskt kvalitetsarbete och
vid behov vara behjälplig i processen särskilt stöd. Uppdrag fördelas av rektor på respektive skola.Kvalifikationer
Du som söker har specialpedagogexamen eller likvärdig utbildning. Vi lägger stor vikt vid att du har lätt för att samarbeta
samt att du är flexibel och engagerad. Du har även lätt för att arbeta självständigt. Erfarenhet från liknande arbete i
förskola/skola är meriterande. Datavana samt B- körkort är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Lärarlegitimation krävs för tillsvidareanställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-04 .
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "121:26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Kommun
(org.nr 212000-0670)
Olofsgatan 9 (visa karta
)
341 83 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Ulrik Hultgren 0472-78 42 52 Jobbnummer
9985766