Specialpedagog
Lidköpings Kommun / Speciallärarjobb / Lidköping Visa alla speciallärarjobb i Lidköping
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
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, Grästorp
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eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om Uppdraget
Ditt uppdrag är att arbeta med specialpedagogiska insatser för elever i gymnasieskolan. Du är en del av elevhälsans arbetslag och ingår i ett eller flera av skolans elevhälsoteam, där du bidrar med specialpedagogisk kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå.
I rollen samverkar du nära med elevhälsans olika professioner såsom kurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare, samt med skolans personal och externa samverkanspartners. Elevhälsans uppdrag är att tillsammans med lärarlag arbeta för elevers hela situation och bidra med kompetens i elevhälsoarbetet.
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är i fokus, där skolan ses som en friskfaktor för eleven. Framgångsrikt lärande och elevhälsa är prioriterade utvecklingsområden och utgör grunden i arbetet.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Stödja skolans främjande och förebyggande arbete
Stödja skolans arbete med ledning och stimulans och extra anpassningar bland annat kring kompensatoriska hjälpmedel
Ansvara för utredning av elevs behov av särskilt stöd samt delta/bidra med kunskap i att utformandet av särskilt stöd
Vara en kvalificerad samtalspartner till elever och skolpersonal
Delta och bidra i skolans utvecklingsarbete.
Vara insatt i aktuell forskning Bidra till tvärprofessionellt arbete i elevhälsoteamet
Undervisning ingår inte i tjänsten.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Lärarutbildning samt specialpedagogutbildning eller speciallärarutbildning. Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete inom grundskola och/eller gymnasium är meriterande Erfarenhet av arbete med ungdomar i åldern 16–20 år i behov av särskilt stöd är meriterande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och ditt intresse för verksamhetsutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog eller speciallärare, eller som är under utbildning. Du har förmåga att arbeta både övergripande och nära elever, enskilt eller i grupp.
Du är:
närvarande, lyhörd och tydlig
strukturerad och målinriktad
prestigelös och samarbetsinriktad
skicklig på att skapa engagemang, förtroende och delaktighet
Du har lätt för att bygga relationer och är en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor med elever, vårdnadshavare, kollegor och andra aktörer.
Vidare:
har du god kunskap om skolans styrdokument uttrycker du dig väl i tal och skrift
har du erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
använder du forskning och beprövad erfarenhet för analys och utveckling
är du van att arbeta med digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel
Du ser möjligheter i förändring, har ett positivt förhållningssätt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.Övrig information
Tjänsten är tillsvidare med start enligt överenskommelse. Rekrytering kommer ske löpande.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. För tjänsten ligger månadslönen mellan 32 000 och 48 000 kr, beroende på erfarenhet, utbildning och kompetens.
Inför anställning kommer vi begära att du visar upp ett utdrag ut belastningsregistret (2 kapitlet 31 § skollagen). Utdraget begärs ut via Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se) Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Bildning, Barn- och elevhälsa Kontakt
Ulrica Friman 0510-770117 Jobbnummer
9969198