Specialpedagog
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Höganäs Visa alla speciallärarjobb i Höganäs
2026-06-15
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Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor – hela barnet hela vägen!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt?
På Nyhamnsskolan tror vi att alla elever kan lyckas när de möts av höga förväntningar, goda relationer och rätt stöd i rätt tid. Nu söker vi dig som vill kombinera det strategiska utvecklingsarbetet som specialpedagog med det elevnära arbetet.Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Nyhamnsskolan är en F–9-skola med ca 370 elever, där vi arbetar utifrån ledorden omtanke, respekt och ansvar. Vi strävar efter att skapa en skola där elever känner trygghet, utvecklar kunskap och får möjlighet att nå sin fulla potential.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans stärker arbetet med tillgängliga lärmiljöer, ledarskap i klassrummet och ökad måluppfyllelse för alla elever. Här får du möjlighet att vara med och påverka på riktigt.
1 plats(er). Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag:
• Vara en viktig del av skolans elevhälsoteam.
• Bidra till skolutveckling genom handledning, analys och utveckling av lärmiljöer.
• Arbeta konsultativt tillsammans med pedagoger och arbetslag.
• Delta i kartläggningar, utredningar och uppföljningar.
• Arbeta med riktade insatser mot elever
• Planera, genomföra och följa upp riktade stödinsatser.
• Samarbeta nära undervisande lärare kring elevernas utveckling och lärande.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog som drivs av att skapa bästa möjliga förutsättningar för elever att lyckas.
Meriterande:
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i eller mot särskild undervisningsgrupp samt av att skapa inkluderande lösningar för elever med omfattande stödbehov.
På Nyhamnsskolan befinner vi oss i en utvecklingsfas där vi fortsätter att forma och utveckla vår särskilda undervisningsgrupp. Vi söker därför dig som tycker om att tänka nytt, ser möjligheter och vill vara med och bygga upp strukturer, arbetssätt och lärmiljöer som gör verklig skillnad för eleverna.
Du trivs i sammanhang där verksamheten utvecklas och ser det som inspirerande att få vara med på en resa snarare än att kliva in i något som redan är färdigt.
Du är en person som:
• Ser möjligheter snarare än hinder.
• Bygger förtroendefulla relationer.
• Trivs med att samarbeta och utveckla verksamheten tillsammans med andra.
• Har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
• Vågar utmana och inspirera kollegor i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
• Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Därför ska du välja Nyhamnsskolan
Hos oss får du:
• Möjlighet att kombinera strategiskt utvecklingsarbete med elevnära insatser.
• Ett engagerat kollegium som vill utvecklas tillsammans.
• En närvarande ledning som tror på tillit, samarbete och delaktighet.
• En skola där elevens bästa alltid står i centrum.
Känner du igen dig? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team.
Intervjuer kommer att ske i början av augusti.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331891". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs Kommun
(org.nr 212000-1165)
Centralgatan 20 (visa karta
)
263 82 HÖGANÄS Arbetsplats
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Therese Ahlgren therese.ahlgren@hoganas.se 0734357789 Jobbnummer
9963783