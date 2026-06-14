Specialpedagog
Centrum för gymnasieutbildning i Sverige AB / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2026-06-14
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Specialpedagog till Järva Gymnasium
BAKGRUND
Järva Gymnasium är en modern, innovativ och inkluderande gymnasieskola som hösten 2024 slog upp portarna i hjärtat av Tensta, i gamla Tensta Gymnasiums fantastiska lokaler. Nu söker vi en engagerad och utvecklingsinriktad specialpedagog som vill vara med och bygga Sveriges mest framåtblickande gymnasieskola. För rätt specialpedagog kan tjänstegraden vara flexibel och anpassas efter dina kompetenser, erfarenheter och förutsättningar.
Vi har ett ambitiöst mål om att skapa en skola där 100 procent av eleverna når sin fulla potential, tar examen och blir väl rustade för högre studier, arbetsliv och framtida samhällsdeltagande.
Järva utmärker sig genom sin rika mångfald, vilket vi betraktar som en av våra största tillgångar. Vi söker dig som uppskattar denna mångfald och ser den som en grund för att stödja varje elevs unika förutsättningar att lära, utvecklas och lyckas.
Järva Gymnasium är stiftelseägt och idéburet. Stiftelsen har som ändamål att bidra till ökad jämlikhet genom utbildning. Stiftelsen är icke vinstdrivande samt politiskt och religiöst obunden.
Eftersom vi är en relativt ny verksamhet i fortsatt utveckling söker vi dig som är flexibel, lösningsorienterad och vill vara med och utveckla både verksamheten och elevhälsoarbetet tillsammans med kollegor och skolledning.
VI SÖKER
Dig som är utbildad specialpedagog eller har annan relevant specialpedagogisk kompetens.
Du har en god förståelse för lärande, inkludering, tillgängliga lärmiljöer och elevers olika behov. Du ser det relationella perspektivet som en självklar utgångspunkt och arbetar förebyggande, främjande och utvecklande tillsammans med skolans personal.
Du har förmåga att analysera elevers och elevgruppers behov samt identifiera organisatoriska, pedagogiska och sociala faktorer som påverkar lärande och måluppfyllelse.
Du är van att:
genomföra pedagogiska utredningar och kartläggningar,
handleda lärare och arbetslag,
bidra till utvecklingen av extra anpassningar och särskilt stöd,
analysera resultat och måluppfyllelse,
arbeta systematiskt med elevhälsofrågor,
utveckla tillgängliga lärmiljöer,
samverka med vårdnadshavare och externa aktörer.
Du har ett starkt engagemang för elevernas utveckling och ser samarbete som en nyckel till framgång. Publiceringsdatum2026-06-14Arbetsuppgifter
Som specialpedagog på Järva Gymnasium kommer du att vara en central del av skolans elevhälsoteam och bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete.
Du kommer bland annat att:
genomföra pedagogiska kartläggningar och utredningar,
handleda och stödja lärare i specialpedagogiska frågor,
bidra till utvecklingen av skolans stödinsatser,
arbeta förebyggande och främjande tillsammans med elevhälsan,
följa upp och analysera elevernas måluppfyllelse,
utveckla arbetet med tillgängliga lärmiljöer,
stödja skolans arbete med närvaro, studiero och inkludering,
bidra till utvecklingen av skolans pedagogiska modeller och stödstrukturer.
På Järva Gymnasium arbetar vi datainformerat och målstyrt. Resultatanalyser, närvaroanalyser och systematiskt kvalitetsarbete är därför naturliga delar av uppdraget.
VILL DU
Delta i ett team av passionerade pedagoger, visionärer och innovatörer där vi tillsammans formar en unik gymnasieskola med en kultur präglad av öppenhet, respekt och kollegialt lärande?
Bidra till att skapa en skola där varje elev ges möjlighet att lyckas, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenheter?
Arbeta i nära samverkan med skolledning, elevhälsa, lärare, vårdnadshavare och externa aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling?
Utveckla framtidens elevhälsoarbete och bidra till att skapa en av Sveriges mest inkluderande gymnasieskolor?
VI SER GÄRNA ATT DU
Har erfarenhet av arbete som specialpedagog inom gymnasieskolan.
Har god kunskap om skollag, läroplan och styrdokument.
Har erfarenhet av handledning och utvecklingsarbete.
Har god analytisk förmåga och kan omsätta analyser i praktisk verksamhetsutveckling.
Är strukturerad och van att dokumentera.
Har erfarenhet av att arbeta med språkutvecklande arbetssätt.
Ser möjligheter före hinder och är flexibel i ditt arbetssätt.
Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt.
VI ERBJUDER
En unik möjlighet att positivt påverka unga i Järva och bidra till deras framtid.
En central roll i utvecklingen av en nytänkande gymnasieskola.
Möjlighet att vara med och forma framtidens elevhälsoarbete.
Stöd av ett mycket engagerat team i form av ledningsgrupp, styrelse och advisor board.
En arbetsplats där utveckling, innovation och samarbete står i centrum.
REKRYTERINGSPROCESSEN
Ansökan sker via webbtjänsten Recruto där annonsen är publicerad.
Bifoga examensbevis, specialpedagogexamen och övriga relevanta handlingar.
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Anställningsform och villkor enligt gällande kollektivavtal.
Har du frågor kring uppdraget eller vår organisation är du välkommen att kontakta skolans rektor Iman Ehsani på iman.ehsani@jarvagymnasium.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrum för gymnasieutbildning i Sverige AB
(org.nr 559141-6622)
Wallingatan 12 (visa karta
)
111 60 STOCKHOLM Jobbnummer
9962692