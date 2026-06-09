Specialpedagog
Hedemora kommun / Speciallärarjobb / Hedemora Visa alla speciallärarjobb i Hedemora
2026-06-09
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Som specialpedagog hos oss blir du en viktig del i en verksamhet som är under spännande utveckling. Din arbetsplats kommer att vara i en nygammal lokal som just nu växer fram. Du kommer även att samverka med flera olika professioner inom Avdelning 2, Välfärd, Bildningsförvaltningen, vilket skapar goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och helhetssyn i arbetet.
I Hedemora kommun genomsyras vårt arbete av värdegrunden KRAM – Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod. Dessa värden är en självklar del i vårt dagliga arbete och vägleder oss i mötet med både kollegor och de vi finns till för.
Hos oss i Hedemora kommun blir du en del av en trygg offentlig organisation med förmåner som gör skillnad. Du erbjuds bland annat generös semester, förmånlig tjänstepension och goda möjligheter till utveckling.
Vill du veta mer om våra personalförmåner är du varmt välkommen att läsa vidare på Hedemora kommuns webbplats: https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som övergripande specialpedagog hos oss blir du en viktig del av elevhälsoteamet och i utvecklingen av vårt elevhälsoarbete. Tillsammans med övrig specialpedagog har du ansvaret för att utveckla den specialpedagogiska kompetensen på alla enheter.
Arbetsuppgifterna är främst hälsofrämjande och förebyggande. Detta innebär specialpedagogisk handledning/konsultation där syftet är att främja ökad medvetenhet om förhållningssätt och bemötande hos pedagogerna.
Den specialpedagogiska kompetensen tas även till vara i samverkan med rektorer och övriga elevhälsoteamet. Som specialpedagog tillämpar du olika metoder för att stötta pedagogerna i sitt arbete för ökad måluppfyllelse. Du kan kunna att arbeta med analyser av svårigheter och utmaningar på organisation, grupp och individnivå kontakt med vårdnadshavare förekommer.
Du handleder speciallärare och specialpedagoger samt förstelärare i arbetet med kartläggningar, bedömningar samt åtgärdsprogram och tillsammans med elevhälsoteamet arbetar du med att stötta pedagogerna i arbetet med anpassningar.
Du kommer att samverkan både internt och externt. Du kommer arbeta tillsammans med stöttande, erfarna och kompetenta kollegor i tvärprofessionella team.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialpedagog och/eller speciallärare. Du har en trygg pedagogisk kompass och är förtrogen med skolans styrdokument. Du kan både arbeta självständigt och tillsammans i team. Vi ser att du är driftig och kreativ och kan planera och genomföra handledning, nätverk och workshops.
Du har förmåga att se helhet i det systematiska kvalitetsarbete med skolledning och ledning och kan uppmärksamma behov av förbättringar i verksamheten som påverkar elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse positivt.
Krav för anställningen:
• B-körkort
• Utbildad specialpedagog/Speciallärare
• Kunna arbeta självständig
• Har en god samarbetsförmåga
Meriterande för anställningen är:
• Kunskaper i Prorenata och Vklass
Stor vikt läggs på personlig lämplighet och förmågan att samarbeta och arbeta i team samt ett mod att jobba i verksamhet under förändring.
Före erbjuden anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Gör din ansökan idag då intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten kommer att tillsättas om erforderliga beslut fattas.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Ferietjänst
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står förKundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BF 31/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora Kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/
Box 201 (visa karta
)
776 28 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedemora kommun Kontakt
Avdelningschef
Jenny Kämpe 0225-34000 Jobbnummer
9954983