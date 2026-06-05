Specialpedagog
Raoul Wallenbergskolorna AB / Speciallärarjobb / Solna Visa alla speciallärarjobb i Solna
2026-06-05
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I augusti 2021 startade vi upp RWS Bagartorp. Skolan har nu ca 420 elever i årskurs 7-9. Skolan ligger mitt i stadsdelen Bagartorp, som är under stark utveckling, och drivs under devisen "Skolan mitt i byn". I skolans närhet ligger vår förskola, RWF Järvastaden, med drygt 200 barn och vår F-6-skola, RWS Järvastaden, med drygt 800 elever.
Vi är ett positivt kollegium som tycker om att utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt med ett gott ledarskap och att bygga förtroendefulla relationer, vilket är grunden för trivsel och ett gott lärande. Vi har nya, ljusa lokaler vilket också bidrar till en positiv lärmiljö.
Vi har en hälsoprofil på skolan och ser rörelse som en förutsättning för lärande.
Vi söker nu en specialpedagog.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har specialpedagogexamen eller motsvarande utbildning.
Har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Har god kunskap om skolans styrdokument och aktuell forskning inom specialpedagogik.
Är en skicklig pedagogisk ledare med förmåga att inspirera och handleda andra.
Är lösningsfokuserad, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Att analysera elevers behov och stödja pedagogerna i att anpassa undervisningen.
Att leda och samordna skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.
Att handleda och stötta pedagogisk personal i frågor kring elever i behov av stöd.
Att delta i och bidra till elevhälsoteamets arbete.
Att genomföra pedagogiska utredningar och föreslå insatser baserade på analys och forskning.
Att ha en rådgivande roll gentemot skolledning i frågor som rör tillgänglig undervisning och inkluderande arbetssätt.
Att leda, organisera och arbeta med elever i skolans studioverksamhet
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde sker i augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Publiceringsdatum2026-06-05Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 28 juni 2026.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi ser fram emot din ansökan!
Raoul Wallenbergskolorna (RWS) är en friskolekoncern under stark utveckling. Vår verksamhetsidé är att erbjuda elever och föräldrar en sammanhållen skolgång från förskola till grundskolans årskurs 9 och så småningom även gymnasium. Vår vision är "att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige" och vi vill vara en positiv kraft i den framtida samhällsutvecklingen, både lokalt och nationellt. RWS har en klar värdegrund och vi inspireras av Raoul Wallenberg och hans gärning. Ledorden är ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Vi arbetar dagligdags för att dessa ledord ska genomsyra allt som sker i våra skolor. Våra skolor ska ge barnen och eleverna bästa tänkbara start i livet, både kunskapsmässigt och karaktärsmässigt, men dessutom är vår ambition att skolans verksamhet på ett positivt sätt ska bidra till att närområdet utvecklas till en positiv och attraktiv stadsdel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859283-2038929". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Raoul Wallenbergskolorna AB
(org.nr 556674-0113), https://jobb.raoulwallenbergskolan.se
Bagartorpsringen 20 (visa karta
)
170 65 SOLNA Jobbnummer
9950421