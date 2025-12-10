Specialpedagog
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX / Speciallärarjobb / Älmhult Visa alla speciallärarjobb i Älmhult
2025-12-10
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älmhults kommun, Gymnasium/VUX i Älmhult
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Haganässkolan ligger i Älmhult i Småland, alldeles nära gränsen till Skåne. Hos oss går ca 1150 elever och det finns många olika utbildningar både högskoleförberedande och yrkesprogram, introduktionsprogram, IB-program, SFI, vuxenutbildningar och anpassad gymnasieskola.
Haganässkolan är mer än en skola. Här finns både gym, sportanläggning och simhall. Vår målsättning är att ge våra elever kunskap, mod och kraft att forma och möta en bättre framtid.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu en specialpedagog till Haganässkolan.
Som specialpedagog arbetar du tillsammans med de andra professionerna i vårt elevhälsoteam, skolsköterska, kurator, rektor och SYV. Även kommunens centrala elevhälsa kan vara delaktiga, tex skolpsykologen.
Du har en central roll i skolans elevhälsa och arbetar för att alla elever ska kunna utvecklas och lära. Du stöttar lärarna i det pedagogiska arbetet, arbetar för att utveckla inkluderande arbetssätt, analyserar elevernas behov och deltar aktivt i elevhälsoteamets arbete.
Arbetet är varierat och innebär nära samarbete med elever, personal, skolledning och vårdnadshavare. Du genomför specialpedagogiska utredningar och bedömningar samt upprättar och följer upp åtgärdsprogram.
Du samarbetar också med externa kontakter och aktörer (tex. andra förvaltningar, vårdgivare eller myndigheter)Kvalifikationer
Till detta uppdrag söker vi dig som är utbildad och behörig specialpedagog. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande uppdrag sedan tidigare, med fördel från gymnasieskola.
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med människor du samarbetar med i din yrkesroll och har en grundläggande god tro om ungdomars förmåga till lärande.
Ditt arbetssätt är prestigelöst och du drivs av att arbeta mot gemensamma mål och delar mer än gärna med dig av din kunskap och kompetens till andra.
Vi söker en specialpedagog som skapar tillgängliga och stödjande lärmiljöer där elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov. Du möter både elever och kollegor med tydlig kommunikation och ett positivt, lösningsfokuserat förhållningssätt.
Det är en fördel om du har dokumenterad erfarenhet av att genomföra utredningar, upprätta åtgärdsprogram och arbeta med strukturerad dokumentation.
Vi fäster största vikt vid social kompetens, flexibilitet och förmågan att bygga goda relationer.
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294209/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults kommun
(org.nr 212000-0647) Arbetsplats
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Kontakt
Rektor
Olof Gustafsson olof.gustafsson@almhult.se 0476-55183 Jobbnummer
9636607