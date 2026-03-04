Specialpedagog 50-80% i stockholmsområdet
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Växjö
På Allbry arbetar vi för en tillgänglig och hälsofrämjande elevhälsa. Vår vision är att varje elev ska få rätt stöd, i rätt tid, och på ett sätt som fungerar i deras vardag. Våra uppdrag varierar i omfattning och form, men gemensamt är att du alltid får arbeta i ett sammanhang där profession, utveckling och elevens bästa står i centrum.
Varför välja Allbry?
• Flexibla uppdrag och vi matchar dig utifrån dina önskemål.
• Varierande upplägg, ibland med möjlighet till hybrid- och eller distansarbete.
• Varierande omfattning med korta eller långa projekt.
• Du blir en del av ett team där vi delar kunskap och erfarenhet med varandra.
• Möjlighet till flera uppdrag via oss

Om tjänsten
Just nu letar vi efter en specialpedagog som vill ta sig ann ett spännande uppdrag på en gymnasieskola. Arbetet inkluderar bland annat deltagande i möten med elevhälsoteamet, enskilda möten med elever i behov av stöd och handledning till pedagogerna på skolan.
Vi söker dig som
• Har specialpedagogexamen
• Har möjlighet att vara flexibel utifrån skolans önskemål
• Har erfarenhet av arbete inom skola eller elevhälsa.
• Van att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsfokuserat.
• Har god konsultations- och handledningskompetens.
• Trivs med att arbeta tvärprofessionellt och samarbeta i team.
• Relationsskapande och samarbetsinriktad med god kommunikativ förmåga.
• Engagerad i hälsofrämjande arbete och brinner för barns och ungas utveckling.

Anställningsvillkor
• Anställningsform: Visstidsanställning/projektanställning, ofta med möjlighet till förlängning
• Omfattning: 50-80%
• Plats: Järva
• Start: Höstterminen 2026
• Tjänsten kräver anställning på Allbry. Konsultuppdraget sker därmed inte inom ramen för egen verksamhet.
Rekrytering sker löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan!
Vid frågor kontakta elsa@allbry.se
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
