Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!2021-06-30Vi söker dig som har specialpedagogexamen.Har du erfarenhet av arbete med elever som harneuropsykiatriska funktionsvariationer är det meriterande. Vidare har du förmågan att utgå ifrån varjeelevs behov och förutsättningar. Du är en tydlig pedagogisk ledare och har ett vuxenperspektiv. I arbetet kan du samarbeta, skapa goda relationer och vara tydlig i din dialog med elever och kollegor. Ditt människointresse är genuint och du ser värdet i att alla människor är olika. Du har förmågan att planera,utvärdera och förbättra verksamheten tillsammans med kollegor och arbetslag. Att hitta alternativalösningar utifrån elevens behov är ett naturligt sätt för dig att arbeta. 'Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, bred ämneskompetens samt kunskap i digitala hjälpmedel. Erfarenhet av specialpedagogyrket krävs. Du är förtrogen och insatt i gymnasieutbildningens styrdokument. Att ha arbetat inom gymnasiet är en merit.Ditt uppdrag omspänner tre program;Gymnasial lärlingsutbildning (GLU), Barn-och Fritid (BF), Restaurang- och Livsmedel (RL)Som specialpedagog har du din tillhörighet i arbetslaget med lärare som arbetar med elever pågymnasienivå. Du arbetar även med kollegor i våra fem skolhus på gymnasiet. Du kommer att handledaelever i studieteknik och stötta med planering och struktur. I arbetsuppgifterna ingår även att görapedagogiska basutredningar, främst för elever med läs- och skrivsvårigheter. I din roll förutsätts du drivaspecialpedagogiska frågor, samt vara ett stöd och bollplank för kollegor. Vår strävan är att arbetaförebyggande genom att stödja elever i deras utveckling, öka deras medvetenhet om strategier ochverktyg som underlättar skolarbetet och därmed uppnå målsättningen att alla elever lyckas med sinastudier. Behoven på gymnasiet förändras över tid vilket innebär att du ibland kommer att arbeta medolika grupper och ibland mer enskilt med elever.För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: 20120809 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-08Uddevalla kommun, Barn- och utbildning