Specialpedagog - Kils kommun, Utbildning - Speciallärarjobb i Kil

Kils kommun, Utbildning / Speciallärarjobb / Kil2021-04-06Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!Sektor, Utbildning, innehåller verksamheterna förskola och skola.2021-04-06Vi söker en specialpedagog som vill vara med och bygga vidare på det arbetet som elevhälsan på Sannerudsskolan utvecklat under de senaste åren.Är du en person som gillar utmaningar och att ha många järn i elden samt ha nära till beslut och kollegor, då ska du vända blicken hitåt. I samspel med skolsköterska, kurator, speciallärare och rektor kommer du få en viktig roll när vi formar stödet inför framtiden.Du kommer ha ett stort ansvar för att genomföra och utveckla elevhälsoarbetet inom området i samspel med rektor och övrig personal. I uppdraget ingår planering och utvärdering av stödperioder, dokumentation av specialarbetslagets arbete, kartläggning/utredning samt handledning och fortbildning av personal.Du kommer också ansvara för kontakten med externa aktörer t ex soc, BUP, Hab, logoped.Du ska ha examen som specialpedagog och personliga egenskaper som gör att du har lätt för att skapa goda relationer med både medarbetare, externa aktörer och vårdnadshavare.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30Kils kommun, Utbildning5672257