Specialpedagog - Mogärdeskolan och Holsby skola
Vetlanda kommun, Grundskola / Speciallärarjobb / Vetlanda Visa alla speciallärarjobb i Vetlanda
2026-02-23
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda kommun, Grundskola i Vetlanda
, Hultsfred
eller i hela Sverige
Är du en positiv och engagerad specialpedagog som vill göra skillnad? Inför höstterminen söker vi två specialpedagoger till Mogärdeskolan och Holsby skola, som båda är F-6-skolor. Som specialpedagog är du en viktig del av elevhälsoarbetet och bidrar till att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.
I din roll samarbetar du nära pedagoger, elevhälsa, rektor och vårdnadshavare. Arbetet omfattar både förebyggande och åtgärdande insatser på individ-, grupp- och skolnivå. Du är med och utvecklar lärmiljön och stöttar pedagogerna i att hitta anpassningar och stöd, så att eleverna så långt det är möjligt kan få sin undervisning inom klassens ram.
Arbetet är varierat och anpassas efter elevernas behov. Du kan arbeta med enskilda elever, i grupp eller i klassrummet. Du medverkar i kartläggningar, utformar insatser tillsammans med kollegor och följer upp elevers utveckling. I rollen kan även ingå handledning av kollegor, kontakter med externa aktörer och samverkan kring elevhälsans gemensamma arbete.
Att samverka och ha kontakt med vårdnadshavare är en naturlig del av rollen. Tillsammans med skolans personal bidrar du till skolornas gemensamma utvecklingsarbete och till att skapa lärmiljöer där alla elever får möjlighet att lyckas - alltid med elevens bästa i centrum.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du samarbetar gärna med kollegor, rektor och elevhälsa och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är engagerad och strukturerad, lyhörd för elevers olika behov och har förmåga att se både möjligheter och utvecklingsvägar.
Båda tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid. Tillträde 11 augusti eller enligt överenskommelse.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
• Du är legitimerad specialpedagog.
• Erfarenhet av arbete som specialpedagog är meriterande.
• Utdrag ut belastningsregistret. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571) Arbetsplats
Vetlanda kommun, Grundskola Kontakt
Rektor – Mogärdeskolan
Maria Pannwitz maria.pannwitz@vetlanda.se 0383-974 93 Jobbnummer
9758296