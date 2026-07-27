Speciallärare utbildningsförvaltningen
Stockholms kommun / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2026-07-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi
dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.
I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit
behöver vi de absolut bästa lärarna.
Vi erbjuder
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika
inriktningar.
Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms
stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. Stockholms stad arbetar
med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och
därmed motverka diskriminering.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i
undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl
handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se
Johan Skytteskolan är en skola med höga förväntningar och goda studie resultat. Vi har
sedan flera år ett pågående arbete kring bedömning för lärande, värdegrund och
tillgängliga lärmiljöer. Detta arbete syftar till att skapa förutsättningar för alla elever att,
utifrån ålder och mognad, ta ett ökat ansvar för sina studier och därigenom utvecklas
optimalt, både socialt och kunskapsmässigt. En viktig pusselbit i detta
arbete är det gemensamma samarbetet i ämnet och i arbetslaget. Vi ser hela skolan som
en lärande organisation där gemensam fortbildning, workshops och kollegialt
lärande är viktiga delar.
Läs mer på http://grundskola.stockholm
Det är meriterande om du tidigare arbetat med elever i behov av anpassningar och
särskilt stöd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år,
introduktionsperioden.
Din roll
Johan Skytteskolan söker en speciallärare/pedagog med inriktning språk,
skriv och läsutveckling alternativt matematik i åk 7-9. Tjänsten är ett föräldravikariat på 80%, med omgående tillträde.
Hos oss ingår du i skolans elevhälsoteam som också är ett eget arbetslag och består av
olika professioner såsom kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare,
lärarassistenter samt skolledare. Du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga
speciallärare/pedagoger samt undervisande ämneslärare.
Inom gruppen fördelas ansvar och uppdrag, exempelvis för observationer, dokumentation
och uppdrag kring elever med problematisk frånvaro. I tjänsten ingår även att stödja
ordinarie lärare i arbetet runt elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Du
kommer att delta i utvecklingsarbete rörande extra anpassningar och särskilt stöd i syfte
att utveckla mer inkluderande lärmiljöer på hela skolan.
Din kompetens och erfarenhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning språk,
skriv och läsutveckling alternativt matematik. Du ska ha arbetslivserfarenhet och helst ha erfarenhet som speciallärare.
Meriterande erfarenhet/kunskap
Erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
God kännedom om ledning och stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd.
God kännedom om dyskalkyli.
Goda kunskaper och erfarenheter av att genomföra screening, att skriva utredningar och
åtgärdsprogram.
Du ska ha kompetens/förmåga att:
Leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas.
Bedöma hur effektfulla olika undervisningsstrategier och anpassningar är och anpassa
undervisningen därefter i samråd med undervisande lärare.
Göra eleven delaktig i planeringen och utveckla elevens förmåga att lära, självständigt
likaväl som tillsammans med andra.
Tillägna dig resultatet av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Se det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad
kunskap.
Samarbeta och ha en strävan att utvecklas tillsammans.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Västerängsvägen 19 (visa karta
)
125 58 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 4, Johan Skytteskolan Jobbnummer
10013283