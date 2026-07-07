Speciallärare till Wieselgrensskolan
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2026-07-07
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Om Wieselgrensskolan
Wieselgrensskolan, med ca 500 elever, befinner sig mitt i en spännande förändringsresa. Vi tror på att alla elever har möjlighet att växa när de får rätt stöd, rätt förutsättningar och möts av trygga vuxna som tror på dem. Vi söker nu en speciallärare som blir en viktig pusselbit i vårt gemensamma arbete.
På Wieselgrensskolan möts världen i ett mångkulturellt och sprudlande område. Här är varje dag viktig och ingen dag är den andra lik.
Vi är mitt uppe i ett intensitvt utvecklingsarbete där vi formar en ny kultur av tydlighet, ansvar och gemenskap. Hos oss får du chansen att göra verklig skillnad. Vi tror på att ödmjukhet och tydlighet är nyckeln till både goda relationer och starka resultat. Tillsammans fortsätter vi att utveckla en skola där både elever och medarbetare får möjlighet att blomstra.
Läs mer om oss https://helsingborg.se/grundskolor/wieselgrensskolan/Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare med vidareutbildning som speciallärare och som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för våra elever att lyckas. Du är en tydlig ledare och förebild som ger både lärare och elever den inspiration och det stöd de behöver för en god undervisning och ett framgångsrikt lärande. Du har ett stort engagemang för elevers utveckling och lärande och ser varje elevs unika förutsättningar och behov.
Ditt uppdrag :
I rollen arbetar du nära elever, lärare och skolans övriga personal för att utveckla inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. Du bidrar med din specialpedagogiska kompetens, handleder och samarbetar med kollegor samt är en viktig del i skolans gemensamma arbete kring elevernas kunskapsutveckling och trygghet.
Du tar en aktiv roll i det specialpedagogiska arbetet och ser pedagogiska utredningar, kartläggningar och uppföljningar som en självklart och inspirerande del i ditt arbete.
Som en del av elevhälsoteamet bidrar du med din kompetens och ditt perspektiv för att tillsammans skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och välmående. Du samarbetar nära med skolans olika funktioner, skolans ledningen, kurator, specialpedagog, socialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Tillsammans arbetar ni förebyggande och främjande för att stödja elevernas utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är en erfaren och kompetent legitimerad lärare med utökad behörighet som speciallärare, ha erfarenhet av pedagogiskt arbete, inklusive pedagogisk dokumentation, kartläggning och uppföljning av elevers utveckling. Det är meriterande om du har tidigare arbetat aktivt med läs- och skrivutveckling eller matematik i olika lärmiljöer.
Du är en person som skapar goda relationer och möter elever och kollegor med värme, respekt och lyhördhet. Du är trygg i din profession, lösningsorienterad och har förmåga att se möjligheter även i komplexa situationer.
Du hanterar utmaningar och konflikter på ett konstruktivt sätt och använder gärna humor och positiv energi för att bygga starka relationer och en god gemenskap.
Du har förmåga att strukturera och samordna delar av det administrativa arbetet inom elevhälsans område och ser värdet av ett nära samarbete mellan olika professioner.
Stor vikt kommer vi att lägga på personliga egenskaper som matchar skolans behov, elever och kollegor samt vill bidra till en trygg, utvecklande och inspirerande skolmiljö.
Vi erbjuder:
Ett engagerat och passionerat kollegie som vill framåt.
Möjlighet att göra ett djupt och varaktigt avtryck i elevernas och medarbetarens vardag.
En arbetsplats i Helsingborgs Stad - en arbetsgivare som satsar på innovation, samarbete och delaktighet.
Är du redo att ta steget och göra skillnad varje dag? Du är så välkommen med din ansökan!
Tjänsten är på heltid och tillsvidare.
Att jobba i Helsingborg Stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborg Stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invårarek, besökare o näringslivet. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättrestad imorgon. https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 24 juli
Anställningsform: Ferietjänst
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Sveriges lärare Grundskola
Maria Hedberg maria.hedberg@helsingborg.se +46704336938 Jobbnummer
9995010