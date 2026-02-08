Speciallärare till Vuxenutbildningen
2026-02-08
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Utbildning är en kärnfråga i Gävle kommuns utveckling. Vuxenutbildningens uppdrag är att stödja och stimulera vuxnas lärande. Hos oss ska man ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbetsliv, samhällsliv och för personlig utveckling. På Komvux som anpassad utbildning bedriver vi utbildning för vuxna elever med intellektuell funktionsnedsättning samt förvärvad hjärnskada.Publiceringsdatum2026-02-08Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till vuxna personers lärande? Hos oss blir du en del av en engagerad arbetsplats som präglas av arbetsglädje och stolthet. Som lärare inom Komvux som anpassad utbildning arbetar du för att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande och utveckling.
Undervisningen sker i mindre grupper eller enskilt på anpassad grund- och gymnasial nivå och riktar sig till vuxna elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Arbetet kräver god struktur, flexibilitet och förmåga att möta elever med olika behov.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Planera, genomföra, följa upp och utveckla undervisningen inom anpassad utbildning för vuxna
* Undervisa elever på anpassad grund- och gymnasial nivå, enskilt eller i mindre grupper
* Anpassa undervisning och lärmiljö utifrån elevernas individuella förutsättningar
* Dokumentera, följa upp och analysera resultat
* Bidra till en inkluderande, trygg och delaktig lärmiljö
* Samverka med kollegor och vara en aktiv del av ett engagerat lärarlag
* Arbeta strukturerat och effektivt med alla förekommande arbetsuppgifterKvalifikationer
Vi söker dig som vill bidra med din kompetens inom Komvux som anpassad utbildning och som trivs i en relationsskapande och utvecklande lärarroll.
Formella kompetenser:
* lärarlegitimation
* speciallärarexamen med specialisering utvecklingsstörning eller specialpedagog
* flerårig erfarenhet av arbete som lärare i anpassad skola
* god kunskap om och förtrogenhet med läroplanen för anpassad grund- och gymnasieskola (GY25)
För att lyckas i rollen är du:
* Relationsskapande och prestigelös, med förmåga att skapa tillit i yrkesrelationer med elever, kollegor och externa aktörer
* Trygg och inspirerande i din lärarroll samt motiverar och engagerar elever utifrån deras individuella förutsättningar
* Strukturerad och planerar ditt arbete med god framförhållning
* Flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter som kan uppstå i och utanför klassrummet
* Samarbetsorienterad och bidrar till en öppen och tillitsfull dialog i alla sammanhang
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
* kunskaper inom AKK
* utbildning i SVA
* erfarenhet av att undervisa elever med annat modersmål än svenska
ÖVRIGT
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du:
* generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
* ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
* flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
