Speciallärare till Toråsskolans specialpedagogiska team
Toråsskolan söker nu en skicklig och engagerad speciallärare till vårt specialpedagogiska team.
Är du en person som värdesätter samarbete, som vågar tänka nytt och som inspirerar andra? Då kan det här vara rollen för dig!
Rollen som speciallärare hos oss
Som speciallärare hos oss bidrar du aktivt till en dela-lära-kultur, där vi tillsammans tar ansvar, inspirerar och stöttar varandra. Du delar vår övertygelse om att elevhälsa är hela skolans ansvar och ser det som självklart att arbeta nära all personal på skolan.
Du trivs med att handleda kollegor, är trygg i skolans rutiner kring särskilt stöd och har en god förmåga att se både individens och organisationens behov. I dagsläget har vårt elevhälsoteam en speciallärare och en specialpedagog. Nu söker vi ytterligare en speciallärare som, tillsammans med teamet, vill ta ett stort ansvar i arbetet med bland annat elevers ledning och stimulans samt bidra i undervisningen utifrån elevernas behov. Toråsskolan har även en särskild undervisningsgrupp, och samarbetet kring dessa elever ingår också i det specialpedagogiska teamets ansvar.
I nära samarbete med skolans rektorer och kollegor får du goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera de utvecklingsinsatser du ansvarar för.
Vi söker en person som kombinerar personlighet och kompetens på ett sätt som stärker hela verksamheten. Du trivs i en miljö där förändring ses som en möjlighet och där målet alltid är att göra verksamheten ännu bättre elever.
Du är genuint intresserad av att skapa och vårda goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt och värdesätter ett arbetsklimat präglat av öppenhet, samarbete och prestigelöshet. Självklart har du alltid elevens bästa i fokus. God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad lärare
- är utbildad speciallärare
- har behörighet för att undervisa mellanstadiet
Det är meriterande om du har:
- har flerårig erfarenhet av arbete som lärare, framför allt på mellanstadiet
Läs gärna mer om oss
Under läsåret 2026-2027, påbörjar Toråsskolan ett utvecklingsarbete med PALS-modellen, med syfte att minska utmanande beteenden och öka tryggheten på skolan och sträva efter enhetlighet i vårt förhållningssätt och stärka förutsättningarna för god studiero.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=att+jobb
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/199". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Cecilia Hasselberg, rektor 0300-837417 Jobbnummer
9820067