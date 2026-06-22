Speciallärare till Timrå Gymnasium
Timrå Kommun / Speciallärarjobb / Timrå Visa alla speciallärarjobb i Timrå
2026-06-22
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I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt – där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva – här är tillvaron okrånglig. Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver. Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region! Läs gärna mer på timra.se
Timrå gymnasium söker dig som är utbildad speciallärare.
Vill du vara med och utveckla undervisning som gör skillnad – på riktigt?
Vi söker en speciallärare för tjänstgöring på gymnasiet. Huvuddelen av uppdraget är mot introduktionsprogrammen. Det finns möjlighet att anpassa innehållet i tjänsten efter rätt person. Vi söker därför brett och ser gärna sökande både mot språk och matematik. Du arbetar nära lärare i klassrummet för att skapa tillgänglig undervisning, öka differentiering och minska behovet av särlösningar.
Du ingår i vårt specialpedagogiska team, där ni tillsammans driver skolutveckling och stärker lärarnas professionella förmåga.
Ditt uppdrag:
Att utveckla inkluderande lärmiljöer
Bidra till skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv
Samverka i ett aktivt och stödjande team
Vi söker dig som vill arbeta mitt i undervisningen, trivs med ungdomar och som vill jobba tillsammans med ämneslärare och speciallärarkollegor för att göra skillnad!
Tillsvidaretjänst gäller om du är legitimerad speciallärare. Tillträde till tjänsten är den 12 augusti.
Välkommen med din ansökan senast den 12 juni! Vi träffar intresserade löpande så skicka in ansökan så fort som möjligt!
För att bli aktuell för tjänsten kan du i samband med intervju eller inför anställning behöva: • uppvisa giltig ID-handling • vid behov styrka utbildning med betyg eller examensbevis • kunna visa att du har rätt att arbeta i Sverige genom giltigt arbetstillstånd • vid behov uppvisa giltigt körkort • vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation Vid en eventuell anställning behöver du även uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via polisens hemsida och det är endast utdraget "Utdrag för arbete inom skola eller förskola" som accepteras. För att underlätta och snabba på rekryteringsprocessen får du gärna beställa utdraget redan nu via denna länk. Publiceringsdatum2026-06-22Kontaktperson för detta jobb
Ola Westman
Rektor
076-1090587ola.westman@timra.se
Petter Bykvist
Lokalombud Sveriges lärare
076-8143999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå Kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
861 36 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Rektor
Ola Westman ola.westman@timra.se +46761090587 Jobbnummer
9972629