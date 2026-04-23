Speciallärare till Stureskolan
2026-04-23
Stureskolan är en kommunal F-6 skola som ligger centralt i Hedemora. Det går ca 300 elever på skolan.
Vi är en inkluderande och framåtblickande skola som strävar efter att ge alla elever de bästa förutsättningarna för lärande och personlig utveckling. Vi värdesätter en trygg och stimulerande miljö där elever med olika behov och bakgrunder kan nå sin fulla potential.
Vi erbjuder:
* En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.
* Möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning.
* Ett engagerat och stödjande arbetslag.
* En inkluderande och positiv skolkultur.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
Vi söker:
En engagerad och kvalificerad speciallärare som kan bidra till att utveckla vårt arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Som speciallärare hos oss arbetar du nära elever, lärare och elevhälsoteam för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp insatser på individ- och gruppnivå. Tjänsten innebär också handledning av pedagoger samt deltagande i skolans utvecklingsarbete kring tillgängliga lärmiljöer.Dina arbetsuppgifter
* Du kommer att kartlägga elevers behov av stöd och genomföra pedagogiska utredningar
* Planera och genomföra specialpedagogiska insatser
* Handleda och stötta lärare i anpassningar och extra stöd
* Delta i elevhälsoteamets arbete
* Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare med speciallärarexamen.
* Har erfarenhet av arbete som speciallärare.
* Har god kunskap om pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram.
* Har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
* Har en stark kommunikativ förmåga samt god samarbetsförmåga.
* Är flexibel och har förmågan att arbeta både självständigt och i team.
Tjänsten är tillsvidare tillsätts om erforderliga medel finnes.
Vid anställning krävs utdrag ur belastningsregister.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi eftersträvar mångfald på vår arbetsplats.
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BF21/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/
776 28 HEDEMORA
Hedemora kommun, Hedemora
Sveriges lärare
Anna-Carin Wallén 0225-34000 Jobbnummer
9870934