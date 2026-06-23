Speciallärare till Sörviks skola
Ludvika kommun / Speciallärarjobb / Ludvika Visa alla speciallärarjobb i Ludvika
2026-06-23
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I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Arbetsplatsen
Sörviks skola är en F-6-skola med ca 140 elever och vi vill tillsammans utmana eleverna och tidigt ge dem chansen att skapa intressen som möter behoven för Ludvikas framtid. I vår verksamhet arbetar engagerad och kompetent personal. Arbetet i vår verksamhet präglas av glädje, flexibilitet, ansvarstagande och professionalism.
Till skolan finns ett fritidshem med engagerad personal som även erbjuder kvalitativa rastaktiviteter och olika insatser i klass och för elever under skoldagen. Vi deltar även i RF-SISUs rörelseprojekt för skolan, och genom ökad rörelseglädje utvecklas våra elever socialt samtidigt som deras välbefinnande ökar. Vår skolgård och närhet till naturen ger härliga möjligheter för utomhusverksamhet.
Skolan befinner sig i en spännande fas där utveckling kring Ledning och stimulans samt måluppfyllelse står högt i fokus och arbetet med detta fortsätter. Vi har motiverade, ansvarstagande och drivna legitimerade lärare i alla klasser samt otroligt duktiga lärarassistenter som kompletterar dem i det vardagliga arbetet.
Vill du få möjlighet att arbeta och utvecklas, tillsammans med oss, är det nu du ska skicka din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som speciallärare kommer du att ha en central roll i arbetet med att utveckla och stärka elevers lärande genom tidiga, förebyggande och riktade insatser. I nära samarbete med lärare och elevhälsoteamet bidrar du till en tillgänglig undervisning där alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att kartlägga, analysera och följa upp elevers behov samt planera, genomföra och utvärdera riktade specialpedagogiska undervisningsinsatser, både enskilt och i mindre grupper. Du handleder och stöttar lärare kring anpassningar i klassrum och särskilt stöd inom språk-, läs- och skrivutveckling samt bidrar med din kompetens i arbetet med utredningar och åtgärdsprogram.
Du ingår i skolans elevhälsoteam och samverkar med övriga professioner kring förebyggande, främjande och åtgärdande insatser, där du deltar i elevhälsoteamets möten när aktuella elevärenden eller frågeställningar berör ditt uppdrag. Tjänsten innebär ett nära samarbete med skolans specialpedagog, som ansvarar för det övergripande utvecklingsarbetet kring lärmiljöer, tillgänglighet och organisation. Din roll har därför ett tydligt fokus på elevnära arbete och undervisning.
Vem söker vi?Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad Speciallärare. Du har goda kunskaper i svenska språket i så väl tal som skrift. Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du har erfarenhet av elevhälsoarbete med förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande insatser.
Meriterande
Speciallärare med inriktning språk-, läs- och skriv.Dina personliga egenskaper
Du jobbar i samverkan med lärare, nära specialpedagog och i behov av elevhälsoteamet men du är även trygg i att fatta egna beslut och du har lätt för att arbeta självständigt och strukturerat. Du är noggrann, flexibel och lyhörd och framför allt tycker du att det är roligt att arbeta med barn och unga. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner och goda möjligheter till kompetensutveckling. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid, semestertjänst
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Rektor Mårten Skalberg, 0240-56 58 55
Arbetstagarorganisation: Sveriges Lärare nås via växeln 0240-86 000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2026. Vi tar endast emot ansöningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
771 92 LUDVIKA Arbetsplats
Ludvika kommun Jobbnummer
9975859