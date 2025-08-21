Speciallärare till Slottsbergsskolan
Göteborgs kommun / Speciallärarjobb / Göteborg Visa alla speciallärarjobb i Göteborg
2025-08-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Slottsbergsskolan söker en speciallärare till årskurserna F-4, med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk (SVA).
Vår skola invigdes hösten 2020. Från hösten 2024 är vi en F-4-skola som växer successivt underifrån med en årskurs per år. Det finns en nybyggaranda som genomsyrar vår verksamhet där vi lär och utvecklas tillsammans. Vi arbetar utifrån årskurser som sedan delas upp i mindre grupper utefter elevernas behov och de lokaler årskursen utnyttjar i sitt nav. Vi har många olika rum och grupprum att förfoga över i varje nav. Slottsbergsskolan har även tillgång till idrottssal, skolbibliotek, slöjdsalar och ett rum för kreativt arbete. I skolrestaurangen lagas vår mat på plats och skolan ligger nära Ruddalens friluftsområde. Hos oss på Slottsbergsskolan är eleven i fokus och all personal på skolan bygger tillsammans upp en gemensam värdegrund och skolkultur utifrån ett salutogent perspektiv.
För att lyckas med uppdraget som speciallärare hos oss behöver du kunna bedriva undervisning självständigt, både i grupp och med enskilda elever. Du kommer att arbeta med elever som har omfattande behov av stöd under skoldagen, för att stärka kunskapsutvecklingen.
Som en del av skolans elevhälsoteam bidrar du med din speciallärarkompetens. I ditt uppdrag ingår även att vara behjälplig i olika kartläggningsprocesser både på grupp- och individnivå, samt att tolka dessa resultat för att tillsammans med klasslärare utveckla undervisningen på Slottsbergsskolan. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och speciallärarexamen med behörighet att undervisa i SVA.
Vi vill även att du som söker har erfarenhet av följande:
• att arbeta med flerspråkighet
• att arbeta i ett socioekonomiskt utsatt område
• att göra pedagogiska utredningar
• att arbeta i ett elevhälsoteam
• att arbeta i både låg- och mellanstadiet
• att arbeta handledande med personal på skolan
• att arbeta med och ha kunskap om LegiLexi
• att arbeta med kompensatoriska kommunikationshjälpmedel
• att arbeta med elever med intellektuella funktionsnedsättning
• att arbeta med elever med språkstörning
• att ta kontakt med yttre aktörer
• att hålla i samtal och handleda personalDina personliga egenskaper
Vi vill att du är självständig, flexibel, tydlig och kreativ. Du har kunskap om och ett engagemang för elever i behov av särskilt stöd. Vidare har du ett gott förhållningssätt och kunskap om förhållningsstrategier kring elever i behov av särskilt stöd.
Vi kan erbjuda en tillsvidaretjänst med start i september 2025. Du kommer att arbeta heltid på en ferietjänst.
Välkommen med din ansökan
ÖVRIGT
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SVC273494". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
biträdande rektor
Stina Görling Trydvall stina.gorling.trydvall@grundskola.goteborg.se 031-3674155 Jobbnummer
9469891