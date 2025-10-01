Speciallärare till Skarphagsskolan
2025-10-01
Har du ett stort engagemang för elevers lärande och vill skapa goda tillgängliga lärmiljöer för dina elever? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Skarphagsskolan är en kommunal grundskola och anpassad grundskola med undervisning i årskurserna F-6. Vi har också ett fritidshem med tre avdelningar. Den anpassade grundskolan har 26 elever uppdelat på tre klasser. Skolan har ljusa lokaler och är belägen i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping.
Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en utbildning av hög kvalitet och en bra start i livet. Nu söker vi en engagerad speciallärare som precis som vi brinner för barns lärande.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som speciallärare hos oss kompletterar du vår befintliga elevhälsa tillsammans med bland annat specialpedagog och speciallärare. På enheten nyttjas spetskompetenser för att gemensamt kartlägga och hitta varje elevs bästa läge för att ge eleverna bäst förutsättningar att lyckas.
Vi arbetar förbyggande och främjande och har ett salutogent perspektiv och utifrån våra analyser arbetar vi samverkande med arbetslagen för att anpassa, stötta och utmana våra elever. Vi lägger också stor vikt vid kontakt och bra samarbete med vårdnadshavare i så kallade samråd.
Du genomför även kartläggningar av elevernas resultat och handleder personal och arbetslag både på grupp -och individnivå.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med speciallärarexamen och som har erfarenhet av att möta elever i skolår F-6. Du är väl insatt i skolans styrdokument och vi ser gärna att du även har erfarenhet av pedagogiskt arbete i anpassad grundskola och kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och NPF.
Som person är du är trygg och lyhörd med förmåga att bygga förtroendefulla relationer till såväl barn och vårdnadshavare som kollegor. Ditt ledarskap präglas av ett coachande förhållningssätt där du motiverar och förstärker det positiva för att främja elevens utveckling. Du kan även vara tydlig och sätta gränser när detta behövs.
Du har en god pedagogisk insikt där du anpassar bemötande och kommunikation efter individ och situation. Då vi jobbar med barn ser vi att du kan behålla lugnet och flexibelt ställa om efter ändrade omständigheter som uppstår under arbetsdagens gång.
Vidare ser vi att du är en pålitlig person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och jobbar utifrån överenskomna arbetssätt.
Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 7 januari
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 12 oktober
Kontakt: Rektor Anna Kinell, anna.kinell@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
